Netflix, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 dicembre 2022

La settimana che precede il Natale non lascia gli abbonati Netflix a bocca asciutta. Sono infatti previste nuove serie TV e qualche film che potrebbero incuriosire il pubblico.

A partire da Gudetama: Un nuovo viaggio, una bizzarra serie dedicata alla mascotte Sanrio: un piccolo ovetto letargico e apatico, che vuole poltrire e basta. Tuttavia, sotto la spinta dell’intraprendente e soffocante pulcino Shakipiyo, esce dal frigorifero per esplorare il mondo. I due, diametralmente opposti, si imbarcano così in un’avventura per trovare la loro madre!

Tra le serie in uscita fa inoltre capolino The Recruit, uno spy-adventure che vede Noah Centineo nei panni del protagonista Owen Hendricks. Un giovane avvocato della C.I.A., che scopre una lettera minacciosa dall’ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock) in cui vi è scritto che avrebbe denunciato l’agenzia a meno che non fosse stata scagionata da un orribile crimine. Owen, alla sua prima settimana di lavoro, rimane così coinvolto in un gioco di potere più grande di lui.

Arriva poi il film Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, diretto da Alejandro G. Iñárritu e presentato in concorso al Festival di Venezia 2022. La storia segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano residente a Los Angeles che, dopo aver vinto un prestigioso premio, decide di tornare nel suo paese. Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all’identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli.

Infine, arriva Sonic Prime, la sesta serie dedicata al mitico porcospino di SEGA, arrivato sul mercato in occasione del lancio della console a 16-bit Mega Drive.

Netflix: tutte le novità tra tra il 12 e il 18 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità – 16 dicembre

Serie TV originali

Gudetama: Un nuovo viaggio (stagione 1) – 13 dicembre

Sonic Prime (stagione 1) – 15 dicembre

Julestorm – La tempesta di Natale (stagione 1) – 16 dicembre

The Recruit (stagione 1) – 16 dicembre

