Netflix, film e serie TV in uscita tra il 12 e il 18 settembre 2022

Nella settimana centrale di settembre, Netflix si prepara ad accogliere nuovi interessanti contenuti che potrebbero far gola soprattutto agli appassionati di animazione giapponese.

È infatti previsto l’arrivo del lungometraggio La casa tra le onde, che racconta la storia di due amici d’infanzia, Kosuke e Natsume, ritrovatisi nel complesso residenziale dove sono cresciuti per ricordare i momenti felici, prima che questo venga demolito. Tuttavia, mentre giocano, si ritrovano coinvolti in uno strano fenomeno e perdono conoscenza: una volta risvegliatisi sono in mare aperto, con il palazzo su cui erano ormai alla deriva. Ce la faranno a trovare una soluzione e a tornare nel loro mondo prima che sia troppo tardi?

La piattaforma accoglie poi l’anime Cyberpunk: Edgerunners, basata sul mondo del videogioco Cyberpunk 2077. Si tratta di una storia a sé, che racconta la storia di uno street kid che cerca di sopravvivere a Night City, città ultra-tecnologica caratterizzata da disuguaglianze sociali e violenza.

Per quanto riguarda le serie TV in uscita tra il 12 e il 18 settembre 2022 si annovera Fate: The Winx Saga 2, che porta nuovi episodi sul piccolo schermo. La seconda stagione continuerà quindi a raccontare le vite, gli studi, gli amori e le sfide delle apprendiste Fate della scuola di Alfea. Per la gioia dei fan del cartone animato, le nuove puntate introdurranno il personaggio di Flora, grande assente della season 1.

Infine è in arrivo Do Revenge, commedia con protagoniste Camila Mendes e Maya Hawke, per certi versi più vicina a un thriller hitchcockiano. Si tratta della storia di due ragazze dello stesso liceo la cui reputazione è diventata pessima a causa di un torto subito. Così, l’una tenterà di vendicare l’altra.

Netflix: tutte le novità tra tra il 12 e il 18 settembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Cyberpunk: Edgerunners (stagione 1) – 13 settembre

Fate: The Winx Saga (stagione 2) – 16 settembre

Film originali

La casa tra le onde – 16 settembre

Do Revenge – 16 settembre

A proposito della piattaforma streaming, ecco i migliori film Netflix di settembre 2022.