Netflix, 5 film da non perdere a settembre 2022

Netflix ha in serbo grandi novità per i suoi abbonati a settembre 2022, non solo dal punto di vista seriale ma anche da quello cinematografico.

Valide pellicole sono infatti prossime all’uscita. Quali, dunque, i migliori film Netflix di settembre 2022? Eccone 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di settembre 2022

Dal biopic su Marilyn Monroe al terzo lungometraggio anime di Studio Colorido, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma.

Love in the Villa

Già dal 1 settembre è disponibile nel catalogo Love in the Villa, nuova commedia romantica con ambientazione italiana. Il film con protagonisti Tom Hopper e Kat Graham è stato infatti girato a Verona e racconta la storia di una giovane donna che parte per “la città dell’amore”, famosa in tutto il mondo grazie al dramma shakespeariano. Una volta sul posto, tuttavia, scopre che la villa da lei prenotata è stata affittata per errore anche da un affascinante inglese, con cui dovrà condividere la vacanza.

Do Revenge

Il 16 settembre è il momento di Do Revenge, una dark comedy con protagoniste Camila Mendes e Maya Hawke. Il gigante dello streaming cerca di unire la commedia in stile High School Musical e quella legata alle ambientazioni dark vicine al genio di Hitchcock, raccontando le avventure di Drea ed Eleanor: la prima vuole vendicarsi del suo ragazzo per aver fatto trapelare il suo video erotico, la seconda è perseguitata da un pettegolezzo. Dopo un incontro inaspettato, le due decideranno di aiutarsi a vicenda.

La casa tra le onde

Lo stesso giorno, gli appassionati di animazione giapponese potranno contare su La casa tra le onde, lungometraggio dello studio nipponico che si è fatto conoscere in tutto il mondo con Penguin Highway. La trama ruota intorno a Kosuke e Natsume, amici fin dall’infanzia, il cui rapporto inizia a peggiorare in prima media dopo la morte del signor Yasutsugu, nonno di Kosuke. Un giorno, entrambi vengono coinvolti in un fenomeno misterioso e si ritrovano in un complesso di appartamenti che va alla deriva in un vasto oceano, quindi dovranno fare fronte comune per sopravvivere insieme ai loro amici.

Athena

Dal 23 settembre è disponibile Athena, film ambientato nel quartiere francese che gli presta il nome. La storia decolla con l’assassinio di un giovane, che viene ripreso e diffuso online. Mentre gli inquirenti indagano sui colpevoli e una marcia silenziosa viene organizzata per onorare la memoria del ragazzo, uno dei fratelli della vittima dà vita a una sommossa assaltando la centrale di polizia. Il suo scopo è quello di stanare gli assassini per ottenere vendetta.

Blonde

Infine, il 28 settembre sbarca sulla piattaforma Blonde, in cui la bella Ana de Armas veste i panni di Marilyn Monroe. Il film si prefigge l’obiettivo di offrire uno sguardo audace e per certi versi inedito sulla vita della diva hollywoodiana, partendo dall’infanzia difficile al successo mondiale conquistato grazie ai suoi film. La pellicola non rinuncerà a esplorare anche i lati più nascosti della celebre Marilyn, cercando di ricostruire alla perfezione i dettagli e alcune scene famose della sua vita.

A proposito del noto servizio di streaming, avete già dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di settembre 2022?