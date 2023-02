Netflix, film e serie TV tra il 13 e il 19 febbraio 2023

La terza settimana di febbraio 2023 introduce nel catalogo Netflix altre produzioni niente male, tra serie e film.

Si parte con Full Swing: una stagione di golf, serie per certi versi simile a Drive to Survive, i documentari che seguono ogni stagione agonistica di Formula Uno. L’obiettivo del servizio streaming è quello di replicarne il successo, ma stavolta al posto dei piloti ci sono i golfisti e le loro prestazioni durante il PGA Tour. La serie include un accesso senza precedenti al dietro le quinte di alcuni dei più grandi nomi di questo sport, tra cui il vincitore del Masters 2022 Scottie Scheffler, il campione PGA Justin Thomas, Brooks Koepka, Ian Poulter e il numero uno mondiale Rory McIlroy.

Tra il 13 e il 19 febbraio fa inoltre capolino Unlocked, avvincente thriller coreano che segue le vicende di Na-mi, una donna che smarrisce il suo telefono. Lo smartphone viene ritrovato da Jun-yeong, che lo restituisce alla proprietaria soltanto dopo aver installato uno spyware: in questo modo riesce a seguire la donna in tutto ciò che fa, scoprendo i suoi gusti, i suoi hobby e la sua vita lavorativa in incognito. Na-mi potrebbe aver messo a rischio la sua incolumità soltanto avendo perso il telefono.

E ancora, è il momento della terza stagione di The Upshaws: dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari. Nelle nuove puntate, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Upshaws (stagione 3) – 16 febbraio

Film originali

Unlocked – 17 febbraio

Documentari

Full Swing: una stagione di golf (stagione 1) – 15 febbraio

A proposito del servizio streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix di febbraio 2022?