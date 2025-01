Netflix, film e serie TV in uscita tra il 13 e il 19 gennaio 2025

La seconda settimana di gennaio 2025 continua a sorprendere gli abbonati di Netflix con nuovi titoli pronti a emozionare, divertire e coinvolgere. Da drammi profondi a commedie brillanti, diverse novità sono previste in questo mese.

Nella settimana compresa tra il 13 e il 19 gennaio 2025 esordisce ACAB, serie TV ispirata al celebre film del 2012 diretto da Stefano Sollima. Prodotta da Cattleya, la nuova serie ACAB porta sul piccolo schermo le storie di poliziotti del reparto antisommossa italiano, è composta da sei episodi ed è diretta da Michele Alhaique. Nel cast, Marco Giallini, Adriano Giannini e Valentina Bellè. Esplora temi come la tensione sociale e le contraddizioni personali dei protagonisti, offrendo uno spaccato crudo e realistico della loro vita professionale e privata.

Spazio anche alla commedia Back in Action, che segna il ritorno di Cameron Diaz e Jamie Foxx in un’avventura che mescola spionaggio e famiglia. Diretto da Seth Gordon, il film segue Emily e Matt, ex spie della CIA, che si trovano costretti a tornare nel mondo dello spionaggio per proteggere i loro cari. Con un cast stellare che include Glenn Close e Kyle Chandler, il film promette azione, risate e una forte dose di nostalgia.

Tutte le novità Netflix tra il 13 e il 19 gennaio 2025

Serie TV originali

ACAB – 15 gennaio

Film originali

Back in Action – 17 gennaio

Netflix inaugura il 2025 con contenuti di qualità, spaziando tra generi diversi e offrendo storie che sapranno emozionare e sorprendere.