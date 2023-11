Netflix, film e serie TV in uscita tra il 13 e il 19 novembre 2023

Altra vagonata di contenuti Netflix in arrivo nella settimana tra il 13 e il 19 novembre 2023. Tanta carne al fuoco sia dal punto di vista seriale che lato film.

Anzitutto in questi giorni debutta Suburraeterna, spin-off della serie italiana Netflix con protagonisti Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Lo spin-off è ambientato sempre a Roma e vede l’ingresso di nuovi personaggi, a testimonianza della volontà di ampliare l’arco narrativo tracciato dalla serie madre. Ma i fan dello show originale non hanno nulla da temere, è infatti previsto il ritorno di alcuni pilastri del cast storico, quali Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia.

È impossibile poi non citare la sesta stagione di The Crown, stavolta divisa in due parti. I nuovi episodi continueranno a raccontare la storia dell’incrollabile Regina Elisabetta II, tra affari e vita privata.

Spazio anche al film giapponese In Love and Deep Water. Si tratta di una commedia romantica che si svolge a bordo della MSC Bellissima, un’enorme nave da crociera di lusso in viaggio verso il Mar Egeo. Il devoto maggiordomo della nave, Suguru Ubukata, incontra un’enigmatica donna di nome Chizuru Banjaku, salita a bordo per un determinato scopo. Insieme, cercano di scoprire la verità su un omicidio avvenuto sulla nave.

Si inizia poi a respirare il clima natalizio con il film Best. Christmas. Ever!, la classica commedia in cui la trama è semplice e le decorazioni sono splendide. Il film parte da una divertente premessa: come ogni altro Natale, Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima del 25 dicembre, per uno scherzo del destino, Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Suburraeterna (stagione 1) – 14 novembre

The Crown (stagione 6, parte 1) – 16 novembre

Scott Pilgrim – La serie (stagione 1) – 17 novembre

Film originali

Best. Christmas. Ever! – 16 novembre

In Love and Deep Water – 16 novembre

Believer 2 – 17 novembre

Rustin – 17 novembre

I nuovi ricchi – 17 novembre

