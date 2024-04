Netflix, film e serie TV in uscita tra il 15 e il 21 aprile 2024

Settimana molto attesa dagli abbonati Netflix, quella tra il 15 e il 21 aprile 2024. È infatti pronto a uscire un il seguito di un blockbuster che ha appassionato tantissime persone quando uscì, lo scorso dicembre.

Stiamo parlando di Rebel Moon, film di fantascienza diretto da Zack Snyder che si è rivelato una delle migliori pellicole originali del 2023. Mentre la prima bellissima parte è stata perlopiù preparatoria, la seconda, intitolata La sfregiatrice, a detta del filmmaker è molto vicina a un film di guerra. Vedremo dunque cosa succederà quando diventerà inevitabile lo scontro tra gli eserciti del tirannico Regent Balisariuse e la misteriosa straniera Kora (interpretata da Sofia Boutella), divenuta l’unica speranza di opposizione quando riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente.

In questi giorni esce anche la quinta parte di The Upshaws, famosa sit-com originale prodotta dalla piattaforma streaming. Il finale della parte 4 ha sicuramente lasciato indizi su quale potrebbe essere la storia del nuovo capitolo. Alla fine della stagione precedente Lucretia ha venduto il garage di sua proprietà (e in cui lavora Bennie) per tenersi la casa dopo aver perso una notevole quantità di denaro a causa delle tasse non pagate. Ciò ovviamente creerà molta tensione nella storia della parte 5 di The Upshaws e potrebbe anche significare che Bennie perderà il lavoro se l’edificio cambiasse di mano e venisse riconvertito in qualcosa di diverso da un garage.

Netflix: tutte le novità tra il 15 e il 21 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Upshaws (parte 5) – 18 aprile

Film originali

Rebel Moon: – parte 2: la sfregiatrice – 19 aprile

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di marzo 2024?