Netflix, film e serie TV tra il 17 e il 23 aprile 2023

Settimana centrale di aprile 2023 un po’ fiacca per Netflix, sebbene sia pronto al debutto un film che i più nostalgici probabilmente apprezzeranno.

Stiamo parlando di Power Rangers: Una volta e per sempre, con protagonisti i paladini della giustizia che hanno segnato il mondo delle serie televisive per ragazzi negli anni ’90. La trama è semplice: a trent’anni di distanza dalle loro imprese, i Power Rangers si ritrovano faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, vengono chiamati ancora una volta a indossare i costumi e a diventare gli eroi di cui il mondo ha bisogno. La pellicola vede nel cast il ritorno alcuni degli attori della serie originale, per la gioia dei numerosi fan.

In questa settimana debutta inoltre la serie The Diplomat, incentrata sulla nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, Kate Wyler. Sebbene la donna si trovi più a suo agio nelle zone di crisi, dovrà adattarsi al nuovo incarico districandosi tra questioni internazionali, alleanze strategiche a Londra e il matrimonio con il collega diplomatico Hal Wyler.

Infine, torna il reality Indian Matchmaking con la stagione 3, in cui la mediatrice matrimoniale Sima Taparia assiste numerosi millennial nel trovare la loro anima gemella. Nei nuovi episodi, la donna gestirà molte più aspettative da parte di clienti vecchi e nuovi, attingendo alla propria esperienza, alla sua profonda intuizione e a metodi tradizionali per aiutare alcuni fortunati single a realizzare il proprio destino.

Netflix: tutte le novità tra il 17 e il 23 aprile 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Diplomat (stagione 1) – 20 aprile

Film originali

Power Rangers: Una volta e per sempre – 19 aprile

Reality Show

Indian Matchmaking (stagione 3) – 21 aprile

