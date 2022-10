Netflix, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 ottobre 2022

Anche questa settimana arrivano su Netflix contenuti molto attesi da parte degli abbonati.

Tra il 17 e il 23 ottobre 2022 esordisce infatti L’Accademia del bene e del male, adattamento della saga di romanzi fantasy dello scrittore Soman Chainani. La trama, ambientata in una scuola magica dove i bambini vengono addestrati a diventare eroi o cattivi delle fiabe, racconta la storia di Sophie e Agatha, due amiche che si ritrovano su fronti opposti in una favola moderna. A detta dello sceneggiatore, il film si discosterà dal libro, ma terrà in considerazione i punti salienti del plot narrativo.

In questi giorni si aggiunge poi alla libreria Netflix la docuserie Unsolved Mysteries, che torna con il Volume 3. Saranno presi in esami nuovi casi che si concentreranno su sparizioni rimaste irrisolte, eventi tragici, e situazioni assurde. I primi due volumi includevano storie che si avevano a che fare con strane morti ad Oslo, spiriti tsunami in Giappone e UFO in Massachusetts.

Zoe Saldana è invece protagonista di From Scratch – La forza di un amore, nuova miniserie romantica targata Netflix e ambientata in Italia. Amy e Lino vivono una storia d’amore indimenticabile, ispirata all’omonima autobiografia bestseller del New York Times. Lei americana, lui italiano: i due affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato.

Infine, gli spettatori possono dare uno sguardo alla stagione 2 di Barbari, serie tedesca ambientata durante l’Impero romano. Tra gli eventi della season 1 c’è stata la battaglia della foresta di Teutoburgo, una delle più grandi disfatte nella storia dell’esercito romano. I nuovi episodi riprenderanno a raccontare gli eventi da dove si erano interrotti.

Netflix: tutte le novità tra tra 17 e il 23 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Unsolved Mysteries (Vol. 3) – 18 ottobre

From Scratch – La forza di un amore (stagione 1) – 21 ottobre

Barbari (stagione 2) – 21 ottobre

Film originali

L’Accademia del bene e del male – 19 ottobre

Documentari

Descendant – 21 ottobre

