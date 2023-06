Netflix, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 giugno 2023

Settimana non così eclatante per Netflix, ma qualche contenuto interessante fa comunque capolino in questi caldi giorni di metà giugno, tra nuovi film e serie televisive.

Partiamo con Dalla mia finestra: al di là del mare, seguito della pellicola di successo dello scorso anno. Il nuovo film riprende proprio da dove il precedente si era interrotto, per continuare a raccontare la storia d’amore tra Raquel e Ares. Il giovane è andato a studiare a Stoccolma e i due hanno cercato di mantenere un rapporto a distanza, ma, quando lui torna per l’estate, le nuove esperienze che hanno vissuto separatamente rischiano di mettere in discussione il loro legame.

Altro film in arrivo questa settimana è iNumber Number: l’oro di Johannesburg, che dipinge un ritratto del mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, dove un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d’oro della storia africana. Seguirà la legge e proteggerà il patrimonio di un ricco dittatore, oppure contribuirà al successo dell’audace banda di rapinatori?

Per quanto riguarda le serie in uscita, invece, questa settimana è il turno della quarta stagione di Titans, che è anche l’ultima. Per chi non lo sapesse, la serie è una versione oscura e cruda dell’iconico franchise di Teen Titans che segue i giovani eroi di tutto l’universo DC mentre diventano maggiorenni e trovano il loro posto, con molta violenza e umorismo adulto.

Netflix: tutte le novità tra il 19 e il 25 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV non originali

Titans (stagione 4) – 25 giugno

Film originali

Dalla mia finestra: al di là del mare – 23 giugno

The Perfect Find – 23 giugno

iNumber Number: l’oro di Johannesburg – 23 giugno

