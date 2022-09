Netflix, film e serie TV in uscita tra il 19 e il 25 settembre 2022

Altra settimana positiva per Netflix, quella tra il 19 e il 25 settembre 2022. Sono infatti previsti alcuni contenuti interessanti che allieteranno gli abbonati al celebre servizio di streaming.

Stiamo parlando di Lou, thriller prodotto da JJ Abrams e diretto da Anna Foerster. Pensando di essersi lasciata il pericolo alle spalle, Lou (interpretata da Allison Janney) scopre che la sua vita tranquilla è interrotta da una madre disperata che la prega di salvare la figlia rapita. Mentre infuria una forte tempesta, le due donne rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti e terribili segreti del loro passato.

In questa settimana è inoltre previsto il debutto di Wanna, la docuserie in 4 episodi che racconta, attraverso testimonianze e immagini di repertorio, le vicende di quella che è stata la televenditrice più famosa della TV italiana, Wanna Marchi. Da creme dimagranti e antirughe ad amuleti e numeri benedetti, la donna, insieme a sua figlia Stefania Nobile, è ricordata come una delle truffatrici italiane più grandi degli ultimi trent’anni.

Netflix: tutte le novità tra tra il 19 e il 25 settembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Wanna (stagione 1) – 21 settembre

Film originali

Lou – 23 settembre

Athena – 23 settembre

Fullmetal alchemist: Alchimia Finale – 24 settembre

A proposito della piattaforma streaming, ecco i migliori film Netflix di settembre 2022.