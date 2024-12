Netflix, film e serie TV in uscita tra il 2 e l’8 dicembre 2024

La prima settimana di dicembre porta su Netflix una selezione di nuove uscite che promettono di affascinare il pubblico con una varietà di emozioni e storie intense. Con titoli che spaziano dal romanticismo alla suspense, questa settimana di debutti offre proposte per tutti i gusti, perfette per immergersi nello spirito festivo o semplicemente per godersi un po’ di relax.

Uno dei titoli più attesi è That Christmas. Basato sull’affascinante trilogia di libri per bambini dell’amato scrittore/regista pluripremiato Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually, Yesterday), That Christmas segue una serie di storie intrecciate su famiglia e amici, amore e solitudine e Babbo Natale che commette un grosso errore, per non parlare di un numero enorme di tacchini!

Nella stessa giornata uscirà anche Il Treno dei Bambini, un emozionante film italiano basato su un romanzo storico molto amato. Ambientato in Italia, il film segue la toccante storia di un gruppo di bambini che, negli anni del dopoguerra, intraprendono un viaggio incredibile che cambierà per sempre le loro vite. Un dramma emozionante che esplora il valore della speranza e della resilienza in tempi difficili.

Tra le serie più attese della settimana arriva Black Doves. Questa serie drammatica e ricca di suspense racconta la vita di una donna che si trova coinvolta in una rete di intrighi e segreti. Black Doves promette una storia avvincente e carica di tensione, ideale per chi ama i thriller intensi con personaggi profondi e complessi.

Tutte le novità Netflix tra il 2 e l’8 dicembre 2024

Ecco i titoli in uscita questa settimana.

Film originali

That Christmas – 4 dicembre

Il Treno dei Bambini – 4 dicembre

Serie TV originali

Black Doves – 5 dicembre

Con queste nuove uscite, Netflix inaugura il mese di dicembre con una serie di storie uniche e coinvolgenti.