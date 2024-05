Netflix, film e serie TV in uscita tra il 20 e il 26 maggio 2024

Molto attesa anche questa settimana di maggio 2024 su Netflix, visto l’arrivo nel catalogo di un film originale di cui si sta parlando da tempo.

È Atlas, un fantascientifico in cui a vestire i panni della protagonista, Atlas Shepherd, c’è Jennifer Lopez. La popstar americana si trova catapultata in un futuro squallido in cui un soldato AI (un robot?) pensa bene di porre fine alla guerra distruggendo per sempre l’umanità. Obiettivo: fermarlo. Essendo una brillante e misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell’intelligenza artificiale, quale persona migliore di Atlas Shepherd per porre fine a questa minaccia?

Gli appassionati di animazione giapponese potrebbero invece essere felici di sapere che questa settimana debutta il quarto film dello Studio Colorido, My Oni Girl. La pellicola racconta la storia di un giovane che, rimasto senza amici, si imbatte in una ragazza Oni alla ricerca di sua madre. All’opposto di lui, la ragazza fa quello che vuole e non si preoccupa di dire di “no” agli altri.

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Tires (stagione 1) – 23 maggio

Film originali

My Oni Girl – 24 maggio

Atlas – 24 maggio

Film non originali

Bullet Train – 27 maggio

