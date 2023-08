Netflix, film e serie TV in uscita tra il 21 e il 27 agosto 2023

Settimana non così brillante per Netflix, quella compresa tra il 21 e il 27 agosto 2023. Poche uscite, e niente di davvero eclatante.

Tra i contenuti lanciati questa settimana si annovera Untold: Swamp Kings, docuserie in 4 episodi incentrata sui Florida Gators. Dopo un’incredibile serie di successi negli anni ’90 sotto la guida del coach Steve Spurrier, le vittorie della University of Florida sul campo da football si sono interrotte nel 2005, fino all’arrivo del nuovo esigente coach Urban Meyer, il quale non solo porta a un susseguirsi di leggendarie vittorie, ma anche a drammi continui che non si limitano agli spogliatoi. Meyer e i giganti che ha allenato raccontano la loro versione dei fatti attraverso lunghe interviste accompagnate da immagini di repertorio, fornendo agli spettatori uno sguardo d’insieme sul modo in cui hanno trasformato i Florida Gators da sfavoriti a campioni di due BCS National Championship.

Fa poi capolino Lighthouse, in cui il musicista di successo Gen Hoshino e il famoso comico Masayasu Wakabayashi si incontrano per conversazioni edificanti su lavoro, famiglia e speranze per il futuro.

Netflix: tutte le novità tra il 21 e il 27 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Documentari e show

Lighthouse (stagione 1) – 22 agosto

Untold: Swamp Kings (stagione 1) – 22 agosto

