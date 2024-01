Netflix, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 gennaio 2024

L’ultima settimana di gennaio 2024 è piuttosto interessante su Netflix, infatti il colosso dello streaming porta nel suo catalogo un paio di contenuti allettanti.

Tanto per cominciare, in questi giorni esce Griselda, con protagonista Sofia Vergara (da molti conosciuta grazie a Modern Family). L’ex modella e ora attrice colombiana cambia però registro con Griselda, affrontando il suo primo ruolo drammatico grazie a questa nuova produzione originale. Per chi non lo sapesse, la miniserie è ispirata alla vita di Griselda Blanco, una donna che è riuscita a creare uno dei cartelli di droga più redditizi della storia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina” dei cartelli. La serie ci permette di dare uno sguardo alla vita di una donna inizialmente sopraffatta dal mondo dominato dagli uomini che la circondano, ma che alla fine trasforma la sua oppressione in uno strumento per diffondere il terrore.

In questi giorni esce anche la serie animata Masters of the Universe: Revolution di Kevin Smith, seguito diretto di Masters of the Universe: Revelation del 2021 (che proseguiva la storia del cartone animato originale degli anni Ottanta). Gli spettatori si preparano ad assistere a un epico scontro tra Skeletor e He-Man, sostenuto dai suoi alleati, che lottano per il controllo di Eternia. A giudicare dalle immagini, Skeletor farà parte della setta Techno-Virus, il che dà una svolta futuristica alla serie: infatti il look del personaggio presenta degli elementi legati alla tecnologia.

Netflix: tutte le novità tra il 22 e il 28 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Griselda (stagione 1) – 25 gennaio

Masters of the Universe: Revolution (stagione 1) – 25 gennaio

Stand-up e Reality show

Love Deadline: l’amore non aspetta – 23 gennaio

