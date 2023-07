Netflix, film e serie TV in uscita tra il 24 e il 30 luglio 2023

L’ultima settimana di luglio 2023 non introduce sostanziali novità su Netflix, a parte la seconda tranche di episodi di The Witcher 3, ma comunque c’è qualche contenuto che potrebbe ingolosire gli abbonati al servizio streaming.

Anzitutto debutta il film Paradise, per tutti gli amanti della fantascienza. La trama è incentrata su una società di biotecnologie che ha creato un rivoluzionario sistema di valuta, ossia il tempo. Le persone, in altre parole, possono trasferire una quantità del tempo che gli rimane a chiunque altro come forma di pagamento. Questo ha reso la società molto potente, ma i coniugi Max e Elena scoprono il rovescio della medaglia quando un’assicurazione dichiara che hanno un ingente debito con loro e dovranno pagarlo “in anni”.

Dalla Spagna arriva poi la miniserie Il racconto perfetto. Il dramedy romantico segue la storia di Margot e David, due persone molto diverse. Lei è l’ereditiera di un impero alberghiero, mentre lui deve barcamenarsi tra tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Infine, la seconda parte della terza stagione di The Witcher accompagna gli spettatori – come anticipato all’inizio dell’articolo – in questa calda settimana estiva. Si tratta degli ultimi episodi con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, dalla prossima stagione infatti l’attore hollywoodiano sarà sostituito.

Netflix: tutte le novità tra il 24 e il 30 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sintonia (stagione 4) – 25 luglio

The Witcher (stagione 3, parte 2) – 27 luglio

Captano Fall (stagione 1, parte 1) – 28 luglio

D.P. (stagione 2) – 28 luglio

Il racconto perfetto (stagione 1) – 28 luglio

Il sarto (stagione 2) – 28 luglio

Bastard!! – (stagione 2) – 31 luglio

Serie TV non originali

Mare fuori (stagione 3) – 26 luglio

