Netflix, 5 film da non perdere a luglio 2023

Un mese ricco quello di luglio 2023 per Netflix, che aggiunge al suo catalogo una buona dose di film degni di nota.

Quali sono, allora, i migliori film Netflix di luglio 2023? Di seguito ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

I migliori film Netflix di luglio 2023

Dal documentario sui mitici WHAM! allo spin-off di Bird Box, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

WHAM!

Il 5 luglio apre le danze il documentario sul gruppo creato nel 1982 da George Michael e Andrew Ridgeley, i WHAM! Attraverso interviste e filmati d’archivio inediti viene ripercorsa la storia del successo di questo gruppo pop, il primo occidentale ad aver suonato in Cina. L’incredibile storia di come abbia dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge

Il 7 luglio è il momento di una commedia d’azione con Adam Devine nei panni del protagonista, un direttore di banca che sta per sposare l’amore della sua vita. Ma quando la banca in cui lavora viene rapinata dai Banditi Fantasma proprio la settimana prima del suo matrimonio, inizia a pensare che i rapinatori fossero proprio i suoi suoceri.

Bird Box Barcellona

Il 14 luglio debutta una pellicola molto attesa dagli appassionati di thriller, Bird Box Barcellona. Dopo il film di successo del 2018, il nuovo lungometraggio estende l’universo del franchise raccontando la storia di Sebastian, che deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia sinistra.

They Cloned Tyrone

Il 21 luglio debutta su Netflix la commedia fantascientifica They Cloned Tyrone. Fontaine, Yo-Yo e Slick Charles – un’improbabile trio di protagonisti – viene a sapere di un’oscura cospirazione che sta accadendo nella loro comunità. Quando scoprono che il governo sta sperimentando su di loro e su coloro a cui tengono, i protagonisti avranno pochissimo tempo per rivelare ciò che sta accadendo e porvi fine prima che sia troppo tardi.

La felicità per principianti

Ellie Kemper nei panni della protagonista Helen in questa commedia originale. La donna, di recente divorziata, decide di cimentarsi in un corso di sopravvivenza insieme a degli eccentrici sconosciuti per vivere “l’avventura di una vita”, con la speranza di voltare pagina e tornare ad amare. Il film è disponibile dal 27 luglio.

