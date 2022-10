Netflix, film e serie TV in uscita tra il 24 e il 30 ottobre 2022

La settimana che precede Halloween porta con sé un paio di contenuti attesissimi dagli abbonati Netflix.

Tra il 24 e il 30 ottobre 2022, infatti, la piattaforma accoglie Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, serie antologica in cui il celebre regista ha selezionato dalle storie horror che vanno dal macabro al grottesco. Lo show si preannuncia adatto a tutti coloro che stanno cercando qualcosa di inquietante da guardare il 31 ottobre, e le otto puntate, trasmesse in coppia nel corso di quattro giorni, saranno distribuite tra il 25 e il 28 del mese.

In questa settimana viene inoltre distribuita la pellicola The Good Nurse, un thriller ispirato a una storia vera in cui sono protagonisti Eddie Redmayne e Jessica Chastain. Il primo interpreta un infermiere che, nel corso di 16 anni, uccise decine di persone in vari ospedali e tutt’oggi è considerato il più prolifico serial killer della storia; la seconda veste invece i panni di una sua collega che, insospettita da un alto numero di decessi misteriosi, mette la polizia sulle tracce dell’omicida, giocando un ruolo determinante nella raccolta delle prove utili a incastrarlo.

Spazio poi al film drammatico Oltre l’universo, in cui una giovane pianista in attesa di un trapianto di rene attinge forza dal giovane medico di cui si innamora per superare le difficoltà e lottare per ottenere ciò che vuole: suonare nell’orchestra sinfonica di San Paolo. Un film adatto ai più romantici, che promette nuovi batticuori.

Infine, gli abbonati al servizio potrebbero tenere in considerazione Niente di nuovo sul fronte occidentale, adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque già portato al cinema col classico del 1979 diretto da Delbert Mann. La storia si basa sull’esperienza di un giovane soldato inviato al fronte per la Grande Guerra, tra il 1914 e il 1918. In realtà, il militare sceglie volontariamente di prendere parte allo scontro, spinto da ideali di gloria e vittoria e fomentato dalla propaganda. Tuttavia, ciò che lo attende in trincea non è altro che violenza e morte.

Netflix: tutte le novità tra tra il 24 e il 30 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (stagione 1) – 25 ottobre

Film originali

The Good Nurse – 26 ottobre

Rapiniamo il Duce – 26 ottobre

Cici – 27 ottobre

Oltre l’universo – 27 ottobre

Niente di nuovo sul fronte occidentale – 28 ottobre

