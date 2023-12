Netflix, film e serie TV in uscita tra il 25 e il 31 dicembre 2023

La settimana di Natale, quella compresa tra il 25 e il 31 dicembre 2023, introduce su Netflix un paio di serie originali per accontentare sia grandi che piccoli.

Esce infatti in questi giorni il tanto atteso spin-off de La casa di carta incentrato su uno dei suoi personaggi più carismatici. Stiamo parlando di Berlino, il capo della banda di rapinatori con la maschera di Dalì nella serie madre. Lo spin-off a lui dedicato è ambientato prima dei fatti raccontati ne La Casa di Carta. Si tratta quindi di un prequel in cui il protagonista non è ancora a conoscenza della sua malattia. Nel corso degli otto episodi, Berlino inizia a progettare una delle sue rapine più importanti: un colpo che gli farà rubare gioielli per un valore pari a 44 milioni di dollari.

I più giovani potrebbero invece essere contenti per l’arrivo di Pokémon Concierge, serie d’animazione che racconta la storia di Haru, giovane appena arrivata sull’isola che fa da sfondo all’opera per lavorare come Concierge presso un resort. La storia racconterà il suo viaggio in questo lavoro, mentre impara a gestire tutte le responsabilità e affrontare le difficoltà. La serie è realizzata in stop-motion, una tecnica che si basa sull’uso di oggetti di scena che – spiegato in modo semplificato – vengono fotografati in varie pose consecutive realizzate a mano.

Netflix: tutte le novità tra il 25 e il 31 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Pokémon Concierge (stagione 1) – 28 dicembre

Berlino – (stagione 1) – 29 dicembre

Film originali

Grazie. E scusa – 26 dicembre

Documentari

Hell Camp: Inferno per teenager – 27 dicembre

