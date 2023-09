Netflix, film e serie TV tra il 25 settembre e il 1 ottobre 2023

L’ultima settimana di settembre 2023 introduce su Netflix un paio di contenuti, di cui uno sarà probabilmente di gradimento agli appassionati di animazione giapponese.

Ci riferiamo a Castlevania: Nocturne, ambientato nella Francia di fine Settecento. Al culmine della Rivoluzione francese, in un angolo remoto della Francia occidentale, l’aristocrazia reazionaria ha stretto un’alleanza con un terrificante Vampiro Messia che promette di “divorare il sole” scatenando un esercito di vampiri e creature della notte per annientare la rivoluzione e schiavizzare l’umanità. La strega dei Caraibi Annette si mette così alla ricerca di Richter Belmont, l’ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per fargli capeggiare la resistenza. Questo nuovo capitolo espande l’universo del franchise attraverso otto emozionanti episodi di 25 minuti.

Questa settimana è poi il turno di Vita nella banlieue 2, che continua a raccontare la storia di tre fratelli di un sobborgo malfamato. Due anni dopo aver sfiorato la morte, Demba cerca di dare una svolta alla sua vita e di abbandonare il desiderio di vendetta. Noumouké resta coinvolto in alcune risse tra quartieri rivali e Soulaymaan, combattuto tra convinzioni e ambizioni, compie i primi passi da avvocato. Riusciranno a resistere all’ondata di violenza e alla brutalità degli eventi che li travolgono?

Netflix: tutte le novità tra il 25 settembre e il 1 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Castlevania: Nocturne

Film originali

Vita nella banlieue 2 – 27 settembre

