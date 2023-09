Netflix, 5 film da non perdere a settembre 2023

Settembre 2023 è un mese ricco per Netflix dal punto di vista seriale, un po’ meno lato cinema.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di settembre 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che dovreste tenere in considerazione.

I migliori film Netflix di settembre 2023

Da una nuova commedia romantica a un horror che reinterpreta la recente storia cilena, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista

Il 15 settembre è il momento di una commedia romantica dai produttori del franchise “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Dal lunghissimo titolo La probabilità statistica dell’amore a prima vista, il film racconta la storia di Hadley e Oliver, che, dopo aver avuto un colpo di fulmine su un volo da New York a Londra, sono costretti a separarsi alla dogana. Il destino però interviene e potrebbe trasformare questi due compagni di viaggio in compagnia di vita.

The Count

Sempre il 15 settembre debutta sulla piattaforma streaming un film horror che reinterpreta la storia moderna cilena, in un certo senso. Il film presenta infatti Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. All’età di 250 anni, Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

La dinastia del baseball

Il 19 settembre è il momento di un contenuto che ripercorre la storia della famiglia Veeck, La dinastia del baseball. Si tratta di un documentario carico di emozioni, che scatena anche risate attraverso il racconto di una riscossa senza precedenti. Dopo aver rovinato la carriera del padre, infatti, Mike Veeck viene esiliato dal gioco che amava e trascorre gli anni successivi tentando di tornare in auge e ristabilire il nome della famiglia, soprattutto dopo aver appreso una notizia dolorosa.

Spy Kids: Armageddon

Il 22 settembre esce il reboot di Spy Kids, annunciato dal servizio streaming lo scorso marzo. La trama è ovviamente semplice e divertente: quando i figli dei più grandi agenti segreti al mondo aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo, devono diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

Vita nella banlieue 2

Due anni dopo aver sfiorato la morte, Demba cerca di dare una svolta alla sua vita e di abbandonare il desiderio di vendetta. Noumouké resta coinvolto in alcune risse tra quartieri rivali e Soulaymaan, combattuto tra convinzioni e ambizioni, compie i primi passi da avvocato. Riusciranno questi tre fratelli a resistere all’ondata di violenza e alla brutalità degli eventi che li travolgono? Gli spettatori possono scoprirlo il 27 settembre, giorno del debutto del film.

