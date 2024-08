Netflix, film e serie TV tra il 26 agosto e il 1 settembre 2024

L’ultima settimana di agosto 2024 e l’inizio di settembre portano una serie di entusiasmanti novità per gli abbonati a Netflix. Ecco un’anteprima delle uscite più attese di questa settimana.

Tra le nuove serie TV in arrivo spicca KAOS, rivisitazione contemporanea e cupamente comica della mitologia greca con il candidato all’Oscar Jeff Goldblum nei panni del re degli dèi. Creata dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, Kaos presenta Zeus come qualcuno che ha goduto a lungo del suo status di signore dell’Olimpo. Questo fino a quando non si sveglia una mattina e scopre una ruga sulla fronte. La nevrosi prende il sopravvento, portandolo su un percorso pericoloso e paranoico. Zeus si convince che la sua caduta sia imminente e inizia a vederne i segni ovunque.

Il film più atteso della settimana è The Deliverance, un horror che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso (precedentemente conosciuto come Demon House). Questo lungometraggio è basato sulla storia inquietante di Latoya Ammons e della sua famiglia, ampiamente riportata negli Stati Uniti nel 2014. Diretto da Lee Daniels, il film si avvale di un cast stellare e una trama ricca di colpi di scena.

Per gli appassionati di anime, Terminator Zero è un’aggiunta imperdibile. Questa nuova serie anime, ispirata al famoso franchise di Terminator, può contare su animazioni di alta qualità e una trama coinvolgente.

Tutte le novità tra il 26 agosto e il 1 settembre 2024 su Netflix

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

KAOS – 29 agosto

Film originali

The Deliverance – 30 agosto

Anime

Terminator Zero – 29 agosto

