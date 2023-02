Netflix, film e serie TV tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2023

La settimana a cavallo tra febbraio e marzo 2023 non brilla eccessivamente per Netflix, ma comunque non manca qualche perla per gli appassionati di serie.

È infatti il momento di Incastrati 2, seconda stagione della serie con protagonisti Ficarra e Picone. Il duo di comici siciliani si ritrova di nuovo intrappolato in una serie di vicende in cui è difficile districarsi senza ferire le persone care. I rapporti di coppia tra loro e le rispettive compagne si faranno più burrascosi mentre le complesse indagini sul caso “dell’omicidio Gambino” non arrivano a una conclusione. Proprio come la prima tranches di episodi, le nuove puntate porteranno sul piccolo schermo un mix di comicità e mistero.

Arriva poi questa settimana Sex/Life 2. Mentre la prima stagione ha raccontato la vita di Billie e la sua decisione di far riemergere dal passato una parte di sé che credeva scomparsa, nei nuovi episodi, la protagonista continuerà la ricerca di sé stessa scontrandosi però con nuove situazioni. Al suo fianco avrà l’amica Sasha Snow.

Lato film, invece, troviamo Il futuro in un bacio: è la storia di Javier, che scopre di saper prevedere come andrà una relazione semplicemente baciando una ragazza. In questo modo evita di buttarsi a capofitto in una storia quando vede in anticipo che andrà male. Tuttavia, al momento del bacio con Lucia vede per lui un futuro pieno d’amore. Il problema è che lei è la ragazza del suo migliore amico.

Netflix: tutte le novità tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Cheat – Chi bara vince (stagione 1) – 1 marzo

Sex/Life (stagione 2) – 2 marzo

Incastrati (stagione 2) – 2 marzo

Next in Fashion (stagione 2) – 3 marzo

Film originali

Il futuro in un bacio – 3 marzo

