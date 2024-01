Netflix, film e serie TV in uscita tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024

La settimana a cavallo tra gennaio e febbraio 2024 introduce su Netflix qualche novità interessante, soprattutto lato film.

Gli appassionati di serie TV potranno vedere Baby Bandito, incentrata sulla vita dell’appassionato skater Kevin che prende una svolta inaspettata quando si innamora di Génesis, una giovane donna privilegiata. Determinato a scommettere tutto per il suo amore, Kevin si immerge in un piano rischioso per derubare una pericolosa banda di gangster (chiamata “i Macellai”) di un intricato piano per estrarre un bottino da un milione di dollari che lo trasformerà nel fuggitivo più ricercato del paese. Insomma, un crime drama basato su un’incredibile storia vera: la rapina del secolo avvenuta in Cile nel 2014.

E ancora, questa settimana è in arrivo Let’s talk about Chu, serie taiwanese di genere romantico che potrebbe rendere felici le coppiette in attesa di festeggiare San Valentino. La trama ruota attorno alla vlogger Chu Ai, che usa il suo canale per parlare apertamente di sesso. Tuttavia, nella vita reale, trova l’argomento molto più delicato di quando lo affronta nei suoi video, poiché lotta per trovare il partner giusto per lei.

L’uscita più interessante della settimana è sicuramente Orion e il buio, nuovo lungometraggio animato dallo studio che ci ha regalato Dragon Trainer. L’ultima pellicola firmata DreamWorks è un’esplorazione à la Monsters Inc. delle paure infantili, scritta nientemeno che da Charlie Kaufman. Il racconto segue un giovane di nome Orion che viene portato via nella notte dalla sua più grande paura: l’oscurità. Nel film saranno presenti anche altri personaggi connessi al mondo notturno, come Insonnia, Sonno, Silenzio, Sogni e Rumori Inspiegabili.

Netflix: tutte le novità tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Baby Bandito (stagione 1) – 31 gennaio

Let’s talk about Chu (stagione 1) – 2 febbraio

Serie TV non originali

Bleach (stagione 11) – 1 febbraio

Film originali

Orion e il buio – 2 febbraio

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix del 2023?