Netflix, film e serie TV tra il 29 maggio e il 4 giugno 2023

La settimana di Netflix a cavallo tra maggio e giugno 2023 non è così ricca di emozioni, ma c’è comunque una serie molto attesa dal pubblico che fa capolino.

Stiamo parlando della seconda parte di Manifest 4, che porta sulla piattaforma streaming gli episodi conclusivi del mistery drama con Josh Dallas e Melissa Roxburgh su Netflix. La storia segue i passeggeri del volo Montego Air 828, atterrati a New York solo per scoprire che erano in realtà scomparsi da cinque anni. Ben presto si rendono però conto che il mistero della loro sparizione fa parte di qualcosa di più grande. I 10 episodi finali proseguiranno la trama da dove si era interrotta, con il tragico epilogo della parte uno (chi l’ha vista sa bene di cosa stiamo parlando).

Tra le altre uscite di questa settimana c’è il film Mixed by Erry. È la storia di Enrico Frattasio, Erry DJ di Forcella, che tra gli anni ’80 e ’90 creò un impero grazie al suo talento nel mixare musicassette contraffatte vendute in seguito in tutta Italia. La sua attività, Mixed By Erry, diventa a sua insaputa una delle prime etichette discografiche in Italia. Si tratta di una pellicola che abbraccia diversi generi, dal gangster movie al dramedy, e poi diventa quasi un musical.

Oltre al succitato Manifest, finisce anche la serie Valeria con la stagione 3. Lo show spagnolo continuerà a raccontare le vicende di una scrittrice in crisi, che vive la sua vita tra i romanzi e la relazione turbolenta con il marito. Per fortuna, mentre affronta i suoi problemi, trova il sostegno delle grandi amiche Carmen, Lola e Nerea, le quali a loro volta vivono ognuna le proprie avventure. Una soap-opera che rispecchia perfettamente i canoni del genere, tratta dalla saga di romanzi En los zapatos de Valeria di Elísabet Benavent.

Netflix: tutte le novità tra il 29 maggio e il 4 giugno 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

I GIORNI (stagione 1) – 1 giugno

Manifest (stagione 4, parte 2) – 2 giugno

Valeria (stagione 3) – 2 giugno

Film originali

Una vita bellissima – 1 giugno

Film non originali

Mixed by Erry – 31 maggio

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata ai migliori film Netflix di maggio 2023?