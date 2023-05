Netflix, 5 film da non perdere a maggio 2023

Maggio 2023 è ottimo per Netflix dal punto di vista seriale, ma anche sul piano film. C’è più di qualche uscita, infatti, che potrebbe rendere felici gli abbonati al servizio di streaming.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di maggio 2023? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio perdere.

I migliori film Netflix di maggio 2023

Da una pellicola d’azione con Jennifer Lopez a un nuovo film ambientato durante la Seconda guerra mondiale, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming questo mese.

Royalteen: Principessa Margrethe

Disponibile dal 11 maggio, Royalteen: Principessa Margrethe segue la storia di una giovane che sogna una vita normale, lontana dalle luci spietate dei media. D’altronde si sa, non è da tutti essere una principessa. Dopo che il ballo del precedente anno si è concluso nel peggiore dei modi, un evento inatteso potrebbe tirarla fuori dall’imbarazzo. La sua famiglia ha stabilito una visita in Norvegia, e Margrethe potrebbe finalmente incontrare il principe con cui sta chattando da tempo.

The Mother

Debutta il 12 maggio The Mother, action movie con protagonista Jennifer Lopez. L’attrice e cantante americana si cala nei panni di un’assassina che, mentre è in fuga da nemici pericolosi, esce allo scoperto per proteggere la figlia tornata inaspettatamente nella sua vita. Per garantirle una vita tranquilla e normale, infatti, la donna si dovette separare da lei scegliendo di darla in adozione. Ma adesso che la ragazzina è perseguitata da persone che attentano alla sua incolumità, giunge per lei il momento di tornare in azione.

I nostri segreti

I nostri segreti racconta la storia di due amiche che decidono di essere l’una l’alibi dell’altra per nascondere i tradimenti ai rispettivi mariti, ma quando una delle due improvvisamente scompare la rete di bugie che avevano costruito si sfalda. Un thriller olandese carico di suspense, disponibile dal 17 maggio, che potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per gli appassionati del genere.

Victim/Suspect

Il 23 maggio è la volta di Victim/Suspect, film di genere documentaristico incentrato sulla giornalista investigativa Rae de Leon, che scopre ed esamina l’archetipo di giovani donne ignorate dalle autorità dopo essere state aggredite sessualmente.

Blood & Gold

Il 26 maggio chiude il mese Blood & Gold, pellicola tedesca ambientata negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale. Nel tentativo disperato di tornare a casa sano e salvo, un disertore tedesco viene coinvolto in una battaglia contro truppe delle SS che erano in missione per scoprire dell’oro nascosto.

