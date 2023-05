Serie TV come La regina Carlotta: 5 period drama su Netflix

Ci sono su Netflix serie TV come La regina Carlotta? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo ora che è uscito lo spin-off di successo di Bridgerton. La serie segue le vicende di una giovane Carlotta, raccontando di come il matrimonio con il Re Giorgio non abbia rappresentato solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi della serie madre. Si può dunque definire un prequel di Bridgerton, posizionandosi cronologicamente anni prima.

Non è che ci siano tanti period drama sulla piattaforma streaming, ma, sapendo cercare, si può trovare qualcosa degno di nota. Ecco allora 5 serie TV che potreste guardare per saziarvi nell’attesa che esca la terza stagione di Bridgerton.

5 serie TV simili a La regina Carlotta

Da un crime tutto italiano a uno show incentrato sul gioco del calcio, ecco 5 drama storici da vedere su Netflix.

La legge di Lidia Poët

Interpretata dalla bella e brava Matilda De Angelis, La legge di Lidia Poët segue la storia di una donna che sogna di diventare avvocato nella Torino dell’Ottocento, periodo in cui la parità tra uomini e donne era ancora un’utopia. La passione per il suo lavoro e il forte senso di giustizia la spingeranno a non fermarsi, andando oltre ogni barriera con coraggio e determinazione. Un racconto in costume di una donna inarrestabile, in grado di conquistare il pubblico femminile e non soltanto.

L’imperatrice

Non è la solita favola sulla principessa Sissi, ma molto di più. È la storia di una donna che, a dispetto della posizione sociale, non ha minimamente voce in capitolo. Pochi sentimentalismi, non stiamo parlando di intrattenimento leggero e romantico, ma di una serie che passa dal family drama al thriller. Sissi è una principessa che ha detto di sì all’uomo che amava, ma ne paga le conseguenze a ogni rifiuto che riceve. E oltre la gabbia in cui vive, c’è una nazione intera che viene repressa e soffre la fame.

Versailles

Alla corte di Luigi XIV c’è il lusso più sfrenato, si fanno balli, nascono intrighi e pettegolezzi. Lo show racconta la gioventù del Re Sole, affondando le mani nella storia francese per creare un ritratto per nulla perbenista della nobiltà dell’epoca. La sontuosa reggia distante da Parigi, che consente al monarca di vivere lontano dal malcontento del popolo, ospita i nobili a lui fedeli. Un’idea che non viene accolta positivamente da tutti. Così, mentre a corte si tessono inganni, giochi di potere e nascono sfrenate storie d’amore, i dissidenti della corona cercano in ogni modo di fermare lo strapotere di Luigi XIV.

La cuoca di Castamar

Nella Madrid del 1720, Clara Belmonte, una nobile caduta in disgrazia che si reinventa cuoca, comincia a lavorare nella cucina dei duchi di Castamar. La serie si pone come una sorta di “Cenerentola spagnola”, che, proprio come La regina Carlotta e Bridgerton, fa tornare voglia di perdersi nelle storie di grandi amori in costume. Elegante e intrigante, lo show riesce a far emergere dei temi universali che entrano in connessione con il background emotivo dello spettatore moderno.

The English Game

Una serie in costume che racconta le origini del calcio ma che, ovviamente, non parla soltanto di calcio. La serie è infatti stata scritta da Julian Fellowes, autore di quello che forse considerato il period drama più noto di tutti i tempi: Downton Abbey (che potete recuperare su Prime Video!). Attraverso la storia dello sport più amato in Europa, l’autore narra un’epoca, accoglie un contesto storico, un movimento della società e una ridefinizione sociale, riportando sul piccolo schermo un periodo ricco di cambiamenti e ribaltamenti.

