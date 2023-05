Netflix, 5 serie TV da vedere a maggio 2023

Calendario di maggio 2023 piuttosto ricco per Netflix, soprattutto sul fronte seriale. Sono infatti pronte al debutto una manciata di serie TV che potrebbero ingolosire gli abbonati al servizio streaming.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix di maggio 2023? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di maggio 2023

Dal prequel di Bridgerton alla prima serie Netflix con l’iconico Schwarzenegger, ecco cosa vedere sulla piattaforma questo mese.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Il 4 maggio è il momento di quella che probabilmente è la serie più attesa del mese, La Regina Carlotta. Sappiamo che Bridgerton è uno dei più grandi franchise del colosso dello streaming, quindi era solo questione di tempo prima che la storia si espandesse in altre direzioni grazie a degli spin-off. Nasce così la serie prequel in arrivo questo mese, dove viene raccontata la giovinezza della regina Carlotta, che Golda Rosheuvel interpreta nella serie madre. Gli spettatori assisteranno quindi all’ascesa di Carlotta e alle sue vicissitudini amorose, in sei episodi ambientati anni addietro lo show canonico.

La regina Cleopatra

Si parla sempre di regine, ma stavolta di una realmente esistita. La docu-serie sulla regina Cleopatra, prodotta dalla moglie di Will Smith, è disponibile dal 10 maggio e intende sostenere con fermezza una tesi: quella secondo cui fosse una donna nera. Molti sostengono, al contrario, che sia stata greca, ed è stata lanciata persino una petizione per cancellare il documentario. Dopo il polverone di polemiche che ha alzato, gli abbonati potrebbero allora essere ancora più incuriositi dalla vera storia dell’amante di Giulio Cesare e Marco Antonio.

XO, Kitty

Il 18 maggio è il turno di XO, Kitty. Si tratta di uno spin-off della serie di film Tutte le volte che ho scritto ti amo, rom-com di successo in cui la giovane Lara Jean scrive lettere d’amore segrete ai ragazzi per cui ha una cotta, ma senza l’intenzione di spedirle. A farlo ci pensa la sorellina Kitty, che è appunto la protagonista di questa nuova serie. I fan avrebbero forse preferito un quarto film della saga, ma il servizio streaming ha preferito optare per questa comedy young adult composta da 10 episodi. È arrivato quindi il momento della piccola Kitty, che pensa di sapere tutto sull’amore, di trovare l’anima gemella! Tuttavia, quando si trasferisce dall’America alla Corea del Sud per ricongiungersi con il suo fidanzato a distanza, si rende conto che le relazioni sono molto più complicate di quanto immaginasse.

In silenzio

Il 19 maggio debutta invece In silenzio, con Aron Piper che torna protagonista di una nuova produzione spagnola di genere crime dopo il successo di Il caos dopo di te. Personaggio principale della storia è Sergio, che non ha più parlato da quando ha ucciso i suoi genitori. Sei anni più tardi, una ragazza può essere la chiave per fare luce sull’intera storia.

FUBAR

Infine, chiude il mese FUBAR il 25 maggio. Si tratta del primo grande progetto televisivo per Arnold Schwarzenegger, essendo stato coinvolto soltanto in lungometraggi negli ultimi decenni. In questa serie di genere action si cala nei panni di un agente della CIA prossimo alla pensione che scopre un segreto di famiglia. Costretto a tornare sul campo per l’ultimo lavoro, il protagonista affronta dinamiche famigliari in un contesto di spionaggio, azione e umorismo.

