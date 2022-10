Netflix, film e serie TV in uscita tra il 3 e il 9 ottobre 2022

Netflix dà il via al mese di ottobre 2022 con una vagonata di buoni contenuti, che allieteranno sicuramente gli abbonati.

Tra il 3 e il 9 ottobre si aggiunge infatti al catalogo The Midnight Club, nuova serie di Mike Flanagan (autore di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass). La storia è ambientata nella clinica di Rotterdam Home, dove un gruppo di ragazzi inizia a riunirsi tutte le sere dopo la mezzanotte per raccontarsi storie di paura e misteri. I protagonisti, tutti malati terminali, decidono di suggellare un patto: chi tra loro morirà prima degli altri dovrà fare in modo di tornare dall’aldilà per dare un segnale ai compagni ancora in vita. Nell’edificio cominceranno quindi a manifestarsi degli strani fenomeni.

Sul fronte cinema arriva poi Mr. Harrigan’s Phone, nuovo adattamento tratto da un racconto di Stephen King. Al centro della storia c’è un ragazzo chiamato Craig, che abita in una piccola città di provincia, il quale fa amicizia con il miliardario Mr Harrigan, che vive da recluso. I due stringono un legame grazie al loro amore per i libri e a un iPhone, e, quando l’uomo muore, il giovane capisce di essere in grado di comunicare con l’amico proprio mediante l’iPhone che è stato sepolto con lui.

Spazio anche al film italiano Per lanciarsi dalle stelle, che tocca il delicato tema dell’ansia, un disturbo che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La trama è incentrata su una giovane di nome Sole Santoro, cresciuta a Conversano, in Puglia, una dimensione idilliaca che però comincia a starle stretta. Ma non è semplice per lei trasferirsi altrove: soffre da sempre di disturbi di ansia e compiere anche il più insignificante gesto può costarle tantissima fatica.

Netflix: tutte le novità tra tra 3 e il 9 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Nailed It! (stagione 7) – 5 ottobre

Andropausa (stagione 1) – 7 ottobre

Glitch (stagione 1) – 7 ottobre

The Midnight Club (stagione 1) – 7 ottobre

Derry Girls (stagione 3) – 7 ottobre

Film originali

Togo – 5 ottobre

Mr. Harrigan’s Phone – 5 ottobre

Per lanciarsi dalle stelle – 5 ottobre

La ragazza più fortunata del mondo – 7 ottobre

Documentari

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer (stagione 1) – 7 ottobre

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa – 7 ottobre

