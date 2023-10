Netflix, film e serie TV tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023

La settimana a cavallo tra ottobre e novembre 2022 è piuttosto ricca di contenuti per Netflix. Sono infatti molte le novità, prodotte in casa, aggiunte al catalogo in questi giorni.

Anzitutto c’è grande attesa per la miniserie Tutta la luce che non vediamo, ambientata durante l’egemonia nazista. Tratta dall’omonimo romanzo premio Pulitzer, la nuova serie Netflix descrive le vite intrecciate di Marie-Laure Leblanc, una ragazza francese cieca rifugiatasi presso lo zio durante la Seconda guerra mondiale, e il brillante adolescente tedesco Werner Pfennig, esperto nella riparazione delle radio. Un collegamento segreto permetterà a entrambi di trovare la speranza, oltre alla fiducia nell’umanità.

Gli appassionati di animazione giapponese (e anche di videogiochi!) potrebbero essere entusiasti per l’arrivo di Onimusha. La serie anime è ambientata all’inizio del periodo Edo, quando le guerre volgevano ormai al termine e per il Giappone iniziava un’epoca di pace. In questo contesto, il non più giovane Musashi riceve una missione segreta e il leggendario “guanto Oni”, e si mette in viaggio per uccidere demoni. L’anime è ispirato all’omonimo videogioco Capcom, ed è il primo adattamento animato in oltre vent’anni.

Per quanto riguarda i film in arrivo è invece il momento di Locked in, thriller che ruota intorno a un’infermiera gentile decisa a svelare il mistero delle ferite di una paziente in coma. Dietro quelle lesioni, la donna scopre che sono nascoste un’accesa rivalità, infedeltà, tradimento e omicidio.

Netflix: tutte le novità tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Onimusha (stagione 1) – 2 novembre

Tutta la luce che non vediamo (stagione 1) – 2 novembre

House of Cards (stagione 6) – 2 novembre

Blue Eye Samurai (stagione 1) – 3 novembre

Ferry – La serie (stagione 1) – 3 novembre

Il sarto (stagione 3) – 3 novembre

Un raggio di sole al giorno (stagione 1) – 3 novembre

Film originali

Locked in – 1 novembre

Le ladre – 1 novembre

Nuovo Olimpo – 1 novembre

NYAD – Oltre l’oceano – 1 novembre

