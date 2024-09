Netflix, film e serie TV tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2024

La prima settimana di ottobre 2024 su Netflix porta diverse novità intriganti che faranno felici gli appassionati di film e serie TV. Tra ritorni attesi e nuove produzioni, c’è molto da vedere.

Anzitutto Heartstopper 3. La serie britannica continua a esplorare le dinamiche delle relazioni tra adolescenti, toccando temi come l’amore, l’amicizia e l’accettazione di sé. Con una narrazione emozionante e personaggi amati, questa stagione promette di essere un altro successo per i fan.

Un’altra novità interessante è Il Buco 2. Questo seguito dell’originale film horror spagnolo riporta lo spettatore nell’inquietante mondo della “prigione verticale”, dove il cibo viene distribuito su una piattaforma che scende lentamente tra i piani. La nuova pellicola promette colpi di scena ancora più scioccanti e una critica sociale ancora più tagliente.

Infine giunge sulla piattaforma streaming la nuova rivisitazione di Ranma 1/2, anime tratto dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi. Tra arti marziali, romanticismo e situazioni piccanti, la nuova serie animata potrebbe conquistare i fan di vecchia data e i nuovi spettatori.

Tutte le novità Netflix tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2024

Ecco un riepilogo di tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV Originali

Heartstopper (stagione 3) – 3 ottobre

Ranma 1/2 (stagione 1) – 5 ottobre

Film Originali

Il buco 2 – 4 ottobre

CTRL – 4 ottobre

It’s What’s Inside – 4 ottobre

Non dimenticate di segnare queste date e di seguire gli aggiornamenti per non perdervi le uscite più interessanti della settimana su Netflix! A proposito, avete dato un occhiata ai migliori film usciti a settembre?