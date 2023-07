Netflix, film e serie TV tra il 31 luglio e il 6 agosto 2023

Agosto 2023 è un mese niente male per Netflix, che, già dalla prima settimana, introduce nel catalogo ottimi contenuti.

Per esempio la seconda stagione di Heartstopper, teen drama LGBTQ+ che racconta la dolce storia d’amore tra Nick e Charlie. I due, dopo essersi innamorati nella season 1, si impegnano a vivere con serenità e spensieratezza la loro relazione, mentre Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese e Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

In questa settimana debutta poi Untold: Jake Paul the Problem Child, documentario che lascerà decidere agli spettatori se Paul è uno sportivo a pieno titolo o solo qualcuno che è in grado di suscitare interesse nei suoi incontri di boxe grazie alla sua redditizia presenza sui social media. Secondo Netflix, il documentario presenta interviste con Paul e suo fratello Logan, “insieme ai loro genitori, fan e compagni pugili”, e “culmina con un match che dimostrerà se Jake ha quello che ci vuole per essere un campione”.

Per gli appassionati di cinema, invece, arriva Testa a testa, divertente commedia in cui un autista innamorato e un meccanico improvvisato trasportano per errore un ex boss della mala, innescando un’avventura sfrenata che cambierà loro la vita, tra risate e pericoli.

Netflix: tutte le novità tra il 31 luglio e il 6 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Heartstopper (stagione 2) – 3 agosto

Film originali

Testa a testa – 3 agosto

Documentari

Untold: Jake Paul the Problem Child – 1 agosto

Poisoned: Il pericolo nel piatto – 2 agosto

A proposito del gigante dello streaming e delle sue produzioni più recenti, avete recuperato le migliori serie Netflix di luglio 2023?