Netflix, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 dicembre 2023

La prima effettiva settimana di dicembre 2023 introduce su Netflix un paio di film originali che potrebbero soddisfare ampiamente gli spettatori.

Il primo di questi è l’atteso thriller Il mondo dietro di te, con protagonista la brava Julia Roberts. La trama, che sembra piuttosto complessa e avvincente, parte da una premessa semplice: la vacanza di una famiglia viene spiacevolmente interrotta quando due estranei, sopraggiunti nel cuore della notte, chiedono di entrare in casa. Sono sfuggiti a un cyberattacco. Si tratta di un evento solo in apparenza marginale, è invece il preludio al collasso del mondo, con il quale tutti i personaggi di questa storia dovranno scendere a patti.

Il secondo film originale interessante di questa settimana è The Archies, un musical a tutti gli effetti che reinterpreta i fumetti di Archie. Ambientato in India negli anni ’60, l’anno del rock’n’roll, il musical trascina lo spettatore tra danze sfrenate, frullati e hamburger, in un’India che sembra molto simile alla Riverdale americana, con adolescenti problematici incorporati.

Per quanto riguarda le serie TV originali, invece, questa settimana è il turno di Pax Massilia, uno show action francese che preannuncia sparatorie e adrenalina. La trama prende le mosse da un feroce spacciatore che cerca di dominare su Marsiglia, quando un capitano di polizia ribelle e la sua squadra accolgono una nuova recluta con un piano tutto suo.

E ancora, arriva la serie italiana di successo dello scorso anno, Odio il Natale, con la sua seconda stagione. Gli spettatori potranno finalmente scoprire chi ha bussato alla porta di Gianna la sera del 24 dicembre!

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Pax Massilia (stagione 1) – 6 dicembre

Odio il Natale (stagione 2) – 7 dicembre

Film originali

The Archies – 7 dicembre

Il mondo dietro di te – 8 dicembre

