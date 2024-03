Netflix, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 marzo 2024

Settimana ricca di novità per gli abbonati Netflix, quella tra il 4 e il 10 marzo 2024. È infatti previsto il debutto di un film annunciato da mesi e di una nuova serie italiana.

La pellicola in questione è Damsel, fantasy che vede come protagonista la star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Qui interpreta la principessa Elodie, la cui innocenza lascia il posto a un feroce spirito guerriero quando si ritrova in pericolo. Elodie accetta infatti di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

La serie italiana di cui abbiamo accennato all’inizio è invece Supersex, la storia del famoso porno attore Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi. Dalla sua infanzia e dalle origini familiari attraverso la sua «relazione con l’amore» che lo ha portato a intraprendere una carriera nel porno, grazie anche alle testimonianze dello stesso pornodivo, Supersex mette a nudo (non solo in senso letterale) il personaggio di Siffredi, esplorando cosa significa essere “un maschio” al giorno d’oggi.

E ancora, potrebbe incuriosire la nuova serie tedesca Das Signal – Segreti dallo spazio, un mix di fantascienza e mistery incentrato su una donna che parte per lo spazio ma non fa ritorno dalla sua famiglia.

Netflix: tutte le novità tra il 4 e il 10 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Supersex (stagione 1) – 6 marzo

Das Signal – Segreti dallo spazio (stagione 1) – 7 marzo

The Gentleman (stagione 1) – 7 marzo

Film originali

Damsel – 8 marzo

Documentari

The Program: rompere il silenzio (stagione 1) – 5 marzo

Full Swing (stagione 2) – 6 marzo

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla (stagione 1) – 7 marzo

