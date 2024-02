Netflix, film e serie TV in uscita tra il 5 e l’11 febbraio 2024

Questa settimana è molto attesa dagli abbonati Netflix, perché segna il debutto di una serie TV di cui si sta parlando già da un po’ di tempo.

Tra il 5 e l’11 febbraio 2024 infatti arriva One Day, che ripercorre una storia d’amore lunga vent’anni tra due persone che rimangono legate da un filo sottilissimo, nonostante il tempo e la distanza. Giusto in tempo per San Valentino, il servizio di streaming reinterpreta il romanzo di David Nicholls dopo che lo aveva fatto il film del 2011, quello con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. Stavolta a interpretare i due innamorati al centro della storia ci sono Leo Woodall e Ambika Mod, attori visti rispettivamente in The White Lotus e I Hate Suzie.

Per chiunque non conoscesse la trama, One Day segue la super romantica storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l’anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni.

Spazio anche a Raël: l’ultimo profeta, docuserie che scava a fondo nella storia di Claude Vorilhon, fondatore della più diffusa religione della terra che crede nei dischi volanti. Un ex cantante, ex pilota ed ex giornalista francese che un pomeriggio del 1973 fu attratto su una montagna e lì incontrò un alieno.

Con interviste ai suoi seguaci, ai critici e a lui stesso, questa docuserie ripercorre come una religione ispirata agli UFO si sia trasformata in una setta controversa.

Netflix: tutte le novità tra il 5 e l’11 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Luz – La luce del cuore (stagione 1) – 7 febbraio

One Day (stagione 1) – 8 febbraio

Film originali

Cenere – 9 febbraio

Documentari

Raël: l’ultimo profeta – 7 febbraio

Love, Stalker, Killer – 9 febbraio

