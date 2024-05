Netflix, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 maggio 2024

La settimana tra il 6 e il 12 maggio introduce qualche novità carina su Netflix, tra cui un film originale che arriva giusto in tempo per la Festa della Mamma.

Si intitola La madre della sposa e vede nei panni della protagonista l’attrice Brooke Shields. Il personaggio che qui interpreta si chiama Lana, e, dopo aver saputo che sua figlia Emma intende sposarsi nel giro di poche settimane in Thailandia, parte per un resort su un’isola tropicale per conoscere i genitori del suo futuro genero. Appena arrivata, tuttavia, scopre con grande imbarazzo che il padre dello sposo è Will, l’ex che non vede da decenni e con cui ha avuto una grande storia d’amore finita in modo burrascoso.

Spazio anche a una serie originale che intriga già dal trailer: intitolata Bodkin, segue le vicende di un gruppo di podcaster americani in una cittadina costiera dell’Irlanda. Un po’ thriller, un po’ dark comedy, la serie avvicina gli spettatori al trio strampalato di protagonisti mentre indagano sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti. Ma, quando i podcaster iniziano a tirare i fili, scoprono una storia molto più grande e strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Bodkin (stagione 1) – 9 maggio

Blood of Zeus (stagione 2) – 10 maggio

Film originali

L’accademia di Mr. Kleks – 8 maggio

La madre della sposa – 9 maggio

Documentari

The Final: attacco a Wembley – 8 maggio

