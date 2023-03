Netflix, film e serie TV tra il 6 e il 12 marzo 2023

La settimana compresa tra il 6 e il 12 marzo 2023 porta novità maggiori sul piano cinema, per quanto riguarda Netflix.

Viene infatti introdotto nel catalogo il film Luther: Verso l’inferno, seguito della saga televisiva reimmaginata per il cinema. Al centro delle vicende c’è il detective caduto in disgrazia John Luther, interpretato da Idris Elba. Mentre l’uomo è dietro le sbarre ed è tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, considera la possibilità di evadere di prigione per portare a termine il proprio lavoro.

Altra pellicola che viene distribuita questa settimana è Un’isola per cambiare. Il film è incentrato su una donna di nome Zeynep Altin, ormai al limite a causa del troppo lavoro e della mancanza di attenzioni da parte del marito, della figlia e del padre anziano. Quando l’impresa di pompe funebri che si occupa della defunta madre la veste con un completo da uomo anziché con il suo abito preferito, la donna fugge da Monaco per rifugiarsi su un’isola croata, dove c’è un cottage che la madre aveva acquistato in segreto per ritrovare la pace interiore. Tuttavia, un burbero isolano di nome Josip, nonché ex proprietario del cottage, vive ancora sul suo terreno.

E ancora, questa settimana debutta sulla piattaforma Outlast – gioco di squadra, uno show incentrato su gare di sopravvivenza in cui i concorrenti devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia e ostile natura dell’Alaska, con l’obiettivo di vincere il milione di dollari in palio. Una sfida dura, in cui sarà necessario puntare molto sul lavoro di squadra.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 marzo 2023

Serie TV originali

Outlast – gioco di squadra (stagione 1) – 10 marzo

Film originali

Un’isola per cambiare – 8 marzo

Luther: Verso l’inferno – 10 marzo

