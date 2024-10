Netflix, film e serie TV in uscita tra il 7 e il 13 ottobre 2024

La seconda settimana di ottobre 2024 porta su Netflix diverse novità che promettono di intrattenere gli abbonati con una varietà di contenuti, tra serie TV attese e film degni di nota.

Anzitutto arriva la prima parte della quarta stagione di Outer Banks. La serie, che segue le avventure dei Pogues alla ricerca di tesori nascosti, torna con la prima parte della nuova stagione. Questo nuovo capitolo promette nuove avventure e colpi di scena, continuando a esplorare le dinamiche tra i protagonisti e le sfide che affrontano.

Un’altra novità interessante è Lonely Planet: questo film romantico vede protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth. La storia segue una scrittrice in crisi creativa che, durante un ritiro in Marocco, incontra un giovane uomo con cui inizia una relazione inaspettata e travolgente.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft trasforma infine le avventure della bella archeologa Lara in chiave animata, per conquistare il grande pubblico di Netflix.

Tutte le novità Netflix tra il 7 e il 13 ottobre 2024

Ecco un riepilogo di tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV Originali

Outer Banks (Stagione 4 – Parte 1) – 10 ottobre

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (stagione 1) – 10 ottobre

Film Originali

Lonely Planet – 11 ottobre

Documentari

Starting 5 – 9 ottobre

Non dimenticate di segnare queste date sul calendario e di sintonizzarvi su Netflix per non perdervi le uscite più interessanti della settimana. A proposito, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV del mese?