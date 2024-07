Netflix, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 luglio 2024

La seconda settimana di luglio 2024 è piuttosto “esplosiva” per Netflix.

Infatti è previsto l’arrivo sulla piattaforma della serie animata per adulti Exploding Kittens, basata sull’omonimo gioco di carte in scatola che ha superato i 25 milioni di acquirenti in tutto il mondo. La serie comedy d’animazione porterà in scena il più classico dei conflitti tra Bene e Male, solo che in questo caso Dio e il Diavolo sono intrappolati nel corpo di due adorabili gattoni domestici. Il gatto-Dio ha la voce di Tom Ellis (nella versione originale non doppiata), attore che è già stato protagonista di Lucifer.

Spazio anche al film originale Blame the Game, produzione tedesca con Dennis Mojen, Janina Uhse, Edin Hasanovic e Anna Maria Mühe. Il film parla di una serata giochi in famiglia a cui prende parte Jan, nuovo fidanzato di Pia, ma l’arrivo a sorpresa dell’ex di lei alza la posta in gioco per tutti.

Infine, si aggiunge al catalogo anche il documentario Receiver, serie che fornisce accesso al dietro le quinte di alcune delle stelle più performanti della lega di football americano, tra cui Davante Adams (Las Vegas Raiders), Justin Jefferson (Minnesota Vikings), George Kittle (San Francisco 49ers), Deebo Samuel (San Francisco 49ers) e Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions).

Netflix: tutte le novità tra l’8 e il 14 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Exploding Kittens (stagione 1) – 12 luglio

Film originali

Blame the Game – 12 luglio

Documentari e reality show

Receiver (stagione 1) – 9 luglio

