Netflix, 5 film da non perdere a luglio 2024

Diversi film accompagnano questa calda estate su Netflix, anche a luglio 2024. E non solo film! Anche documentari e appuntamenti da non perdere.

Ma quali sono i migliori film Netflix di luglio 2024? In questo articolo e abbiamo raccolti 5 che non dovreste farvi sfuggire.

I migliori film Netflix di luglio 2024

Dal nuovo capitolo di una famosa serie di film con Eddie Murphy a un promettente lungometraggio animato giapponese, ecco cosa vedere questo mese sul servizio di streaming.

Un piedipiatti a Beverly Hills 4

A partire dal 3 luglio è disponibile la commedia d’azione Beverly Hills Cop 4 (titolo originale) con Eddie Murphy. Il detective Axel Foley (Eddie Murphy, appunto) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei e Foley fanno squadra con un nuovo partner e i vecchi amici Billy Rosewood e John Taggart per svelare un complotto.

L’immaginario

L’immaginario inaugura, il 5 luglio, l’accordo fra Netflix e lo Studio Ponoc. Si tratta del primo film di una nuova partnership con la casa di animazione giapponese in base a cui la piattaforma avrà l’esclusiva per lo streaming (dopo un passaggio in sala in Giappone) dei prossimi film dello Studio, fondato nel 2015 dall’ex-produttore dello Studio Ghibli Yoshiaki Nishimura. Il lungometraggio mostra gli aspetti più profondi dell’umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo amico immaginario, Rudger. Le fantastiche avventure, che partono dalla soffitta di Amanda, li portano a scoprire un mondo magico di creature e luoghi mai visti prima, fino a quando una forza sinistra minaccia di distruggere il loro mondo immaginario e la loro amicizia.

Skywalkers: A Love Story

Il 18 luglio esce un altro documentario sulla piattaforma streaming, Skywalkers: A Love Story, che sconsigliamo vivamente di guardare a chiunque soffra di vertigini. Diretto da Jeff Zimbalist insieme alla co-regista Maria Bukhonina, il documentario parla di una coppia temeraria che viaggia attraverso il mondo per scalare l’ultimo super grattacielo ed eseguire un’audace acrobazia sulla cima.

Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi

I più romantici possono invece dare un’occhiata alla commedia romantica in uscita il 19 luglio. Intitolata Find Me Falling, racconta la storia di una rockstar che, in seguito al fallimento del suo album di ritorno, si ritira in una casa su una scogliera a Cipro. La sua nuova vita, tuttavia, si fa complicata a causa di alcuni visitatori e di un’ex fiamma.

Babylon

Il 21 luglio debutta sulla piattaforma Babylon, ultimo film di Damien Chazelle, ambientato nella Hollywood degli anni ’20, un periodo di grande cambiamento e tumulto nell’industria cinematografica, in particolare durante la transizione dal cinema muto al sonoro. Babylon esplora l’ascesa e la caduta di vari personaggi, tra cui attori, registi e altre figure dell’industria cinematografica, mentre navigano le sfide e le opportunità di questo periodo rivoluzionario. La storia mette in luce l’eccesso e la decadenza di Hollywood, mostrando sia il glamour che il lato oscuro dell’industria cinematografica.

