Netflix, film e serie TV tra l'8 e il 14 maggio 2023

Diverse serie originali Netflix arrivano nella seconda settimana di maggio 2023, quella compresa tra il 8 e il 14. Nessun nome davvero altisonante tra gli show televisivi, ma non ci si può lamentare in quanto a varietà di generi. E poi ci pensa un film molto atteso a risollevare le sorti di questa settimana. Ma andiamo con ordine.

È pronta a uscire Dance Brothers, serie finlandese incentrata su due fratelli che cercano di lavorare come ballerini, ma la loro creatività artistica si scontra con il business mettendo a rischio il legame che li unisce.

Spazio anche al drama coreano Black Knight, di genere fantascientifico. Ambientata in un futuro distopico e post apocalittico in cui il mondo è devastato dall’inquinamento, le persone contano su un gruppo di corrieri decisamente atipici. Infatti, si rivelano essere tutt’altro che i soliti fattorini.

Gli appassionati di animazione giapponese, poi, potranno contare sulla stagione 3 di Ultraman, che conclude le vicende della serie con protagonista l’iconico supereroe nipponico.

Infine, questa settimana è attesa per il debutto di The Mother, action thriller con protagonista Jennifer Lopez nei panni di una micidiale assassina che esce allo scoperto quando sua figlia, minacciata da persone molto pericolose, ha bisogno di lei. La donna sarà dunque disposta a rischiare la sua vita per proteggerla. Diretto da Niki Caro, regista del remake live-action di Mulan della Disney, The Mother vede alla sceneggiatura Misha Green, showrunner della serie horror della HBO Lovecraft Country ed è un film pronto a tenere incollati allo schermo con un racconto intenso e pieno di colpi di scena.

Insomma, anche se si tratta di una settimana non eclatante sul piano serie TV, quello cinematografico ci regala una bella sorpresa.

Netflix: tutte le novità tra l’8 e il 14 maggio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Dance Brothers (stagione 1) – 10 maggio

Ultraman (stagione 3) – 11 maggio

Black Knight (stagione 1) – 12 maggio

Film originali

The Mother – 12 maggio

