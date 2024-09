Netflix, film e serie TV in uscita tra il 9 e il 15 settembre 2024

La seconda settimana di settembre 2024 porta una nuova serie di uscite su Netflix, con una varietà di contenuti che spaziano tra diversi generi per soddisfare tutti i gusti degli abbonati. Ecco le principali novità in arrivo sulla piattaforma.

Il contenuto più attesa della settimana è il film Uglies. Adattamento del romanzo di Scott Westerfeld, è ambientato in una società distopica dove tutti i sedicenni devono sottoporsi a una chirurgia estetica per diventare “belli”. La protagonista Tally Youngblood, interpretata da Joey King, è entusiasta della trasformazione, ma tutto cambia quando la sua amica Shay decide di scappare per evitare l’operazione. Questo film esplora temi di identità e conformità in un contesto futuristico e affascinante.

Spazio anche a Boxer, film biografico sportivo annunciato durante la presentazione della programmazione polacca all’inizio di quest’anno. La pellicola racconta la storia di un giovane pugile che, fuggendo dalla Polonia durante l’era comunista, si pone l’obiettivo di diventare il più grande combattente della storia.

Boxer – 11 settembre

Uglies – 13 settembre

