Netflix vince un solo premio: flop agli Oscar 2024

Netflix ha evitato per un pelo di essere escluso dagli Oscar 2024: si è aggiudicato un solo trofeo. Figuraccia anche per Apple, rimasta a mani vuote nonostante un totale di 13 nomination.

Netflix ha ottenuto la sua unica statuetta grazie a La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, adattamento di una storia di Roald Dahl, nella categoria Cortometraggi live-action. Il film di 40 minuti, con un cast che comprende Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Ralph Fiennes, è il primo Oscar per Anderson (che non era presente all’evento).

Alla 96esima edizione degli Academy Awards, Netflix aveva parecchie produzioni con cui mettere le mani sul premio più ambito del cinema: ben 19 nomination per 11 film, di cui sette per Maestro di Bradley Cooper, totalmente escluso dai festeggiamenti (rimane comunque uno dei migliori film Netflix del 2023). Apple poteva invece contare su 13 nomination, di cui 10 per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che in egual modo è stato in un certo senso snobbato.

Dal 2017 a oggi, Netflix ha vinto in tutto 23 Oscar. Ma il premio per il Miglior film continua a sfuggire al gigante dello streaming e anche quest’anno non c’è stato niente da fare: Maestro è infatti stato massacrato da Oppenheimer, film incentrato sul creatore della bomba atomica. Netflix non è riuscito a vincere nemmeno nelle categorie Miglior attore o attrice protagonista, andando a vuoto sebbene avesse quattro nomination (Cooper e Carey Mulligan per Maestro; Colman Domingo per Rustin; e Annette Bening per Nyad).

Tra le nomination per Killers of the Flower Moon, ce n’era una per Scorsese nella categoria Miglior regista. Il suo unico Oscar fino ad oggi è arrivato nel 2007 grazie a The Departed (ovviamente per la regia). Nel 2020, il suo film The Irishman non è riuscito a vincere nemmeno un Oscar, nonostante avesse buone possibilità grazie alle sue 10 nomination.