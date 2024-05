Netflix: forse risolti i problemi con l'HDR su alcuni dispositivi Samsung

Netflix offre da tempo l’HDR sui propri contenuti, a tutto vantaggio di luminosità, brillantezza e dettaglio. Non c’è possibilità di “spegnerlo” se il vostro display lo supporta beneficerete di questa feature. Ma se ci fossero criticità importanti, ovvero benché il vostro dispositivo lo supporti le immagini risultano più spente e meno luminose del solito? E’ quello che succede con gli ultimi Samsung S24 Ultra, e lo dimostra Android Authority con un video esplicativo sul proprio canale YouTube. Come risolvere? Pare che Netflix abbia contezza del problema e stia correndo ai ripari. In una maniera drastica.

Basta spegnere l’HDR!

Questa criticità pare essere presente non solo su S24 Ultra, ma anche su altri smartphone della casa coreana. Di conseguenza si tratta di un numero enorme di terminali in cui l’HDR non funziona come dovrebbe. Android Authority ha scoperto per fortuna che nella versione version 8.117.0 build 3 50695 beta della app Netfix si nasconde uno slider per accendere e spegnere l’HDR. E’ lecito pensare quindi che terminato il periodo di test questa funzione venga implementata nel prossimo aggiornamento. Lo slider HDR acceso/spento è qualcosa che la community Netflix aveva richiesto da tempo, con due semplici motivazioni.

Il bello dell’HDR è che spara al massimo la luminosità per rendere ancor più realistiche e brillanti le immagini a schermo, con colori quindi vivi e vibranti. Chi però è abituato a vedere Netflix al buio si è lamentato spesso di venir “accecato” dalle immagini. Abbassare la luminosità potrebbe essere la soluzione qualcuno potrebbe dire, a detrimento però della qualità complessiva della piacevolezza di visione. Ma soprattutto l’HDR è energivoro, fa salire enormemente il consumo della batteria richiedendo lo streaming di più dati. Poterlo tenere spento potrebbe dare un bel po’ di autonomia in più al telefono o un laptop. Si parla di un 5/10% di dati in più in streaming con l’HDR attivo secondo quanto riportato da Dolby.