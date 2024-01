Netflix, i 5 migliori anime usciti nel 2023

Gli appassionati di anime giapponesi possono ritenersi soddisfatti del 2023 di Netflix, un anno piuttosto abbondante in quantità e qualità.

Adesso che il 2024 è cominciato, possiamo tirare le somme sui 365 giorni appena conclusi e stabilire quali siano state le produzioni made in Japan migliori sfornate dal colosso dello streaming. In questo articolo abbiamo quindi raccolto i 5 migliori anime Netflix del 2023, quelli che dovreste recuperare assolutamente.

I migliori anime Netflix del 2023

Dal capolavoro tratto dal manga di Urasawa alle opere del maestro dell’horror Junji Ito, ecco le migliori serie anime dell’anno.

Pluto

Pluto è un anime fantascientifico che strizza l’occhio ad Asimov e ai suoi robot con un’anima. Come sarebbero le macchine se fossero senzienti e come si rapporterebbero gli umani a loro? Questa domanda è alla base della serie che si dirama in diverse direzioni e generi, va infatti dallo sci-fi al thriller in una narrazione che si poggia su domande esistenziali e quesiti filosofici piuttosto che sull’azione e le indagini. C’è poco da dire: l’anime tratto dalla famosa opera di Naoki Urasawa è un capolavoro.

Junji Ito Maniac

La serie, che adatta venti racconti del mangaka Junji Ito, presenta allo spettatore perlopiù eventi inspiegabili, in grado di gettare una luce onirica, surreale e crudele sulla vita quotidiana giapponese. I toni variano dall’horror classico con fantasmi, o apparizioni demoniache, fino al body horror grottesco. Insomma, è la raccolta perfetta per tutti gli appassionati del genere.

Onimusha

Tratto dall’omonimo videogioco, la serie Netflix riprende i toni tipici della celebre saga declinandoli però in una storia inedita. Immersi nuovamente nel Giappone feudale facciamo così la conoscenza del leggendario spadaccino Musashi Miyamoto (ispirato nei tratti a Toshiro Mifune), suo malgrado al centro dell’ennesima ed eterna lotta tra i clan demoniaci degli Oni e dei Genma. Tanta azione, fendenti di spada e colpi di scena rendono questo anime una piccola perla da tenere d’occhio.

Blue Eye Samurai

Giappone, XVII secolo. Mizu, una ragazza di razza mista, sta cercando gli unici quattro uomini bianchi che si trovavano in Giappone al momento della sua nascita. Uno di loro potrebbe essere suo padre, reo di averla resa una paria. Ma per ottenere questa sua vendetta, per poter affrontare armi alla pari le sue vittime, deve nascondere chi è. Una storia epica da revenge movie sanguinario e spietato, poetico e profondamente inquietante. Sebbene non si tratti di un anime giapponese, essendo una produzione franco-americana, rimane uno dei migliori contenuti d’animazione del 2023.

Make My Day

Su un pianeta completamente ghiacciato, Coldfoot, è possibile trovare un materiale ricchissimo di energia, e chi lavora per estrarre il minerale sono i detenuti. Ma quando la guardia carceraria sarà chiamata a indagare su alcuni incidenti, scoprirà che vengono minacciati da creature aliene desiderose di sfamarsi con carne umana. Un anime che ovviamente si rifà a diversi capisaldi, da Alien a La Cosa, e che quindi non racconta niente di nuovo. Però intrattiene benissimo, merito anche di un apparato visual realmente maestoso, che ben si adatta alle ambientazioni fredde e al genere cyberpunk in cui si rispecchia.

