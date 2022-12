Netflix, i 5 migliori film di dicembre 2022

Anche dicembre 2022 è un mese ricco di uscite per Netflix, sono infatti pronte a debuttare una vagonata di pellicole che potrebbero rendere molto felici gli abbonati.

Quali sono, quindi, i film Netflix da non perdere a dicembre 2022? In questa pagina ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

I film Netflix da non perdere a dicembre 2022

Da un monster movie incentrato su un troll al remake in chiave musicale di un celebre film degli anni ’90, ecco cosa guardare questo mese sul famoso servizio streaming.

Troll

Le danze vengono aperte il 1 dicembre da Troll, pellicola incentrata appunto sulla gigantesca creatura del folklore norvegese. Diretta dal regista del Tomb Raider del 2018, la storia è incentrata su un manipolo di coraggiosi uomini che si trovano ad affrontare un troll, intrappolato per 1000 anni, risvegliatosi nella montagna di Dovre. Il bestione inizia a distruggere tutto ciò che trova sulla propria strada, fino a raggiungere la capitale della Norvegia. I protagonisti dovranno quindi trovare il modo di fermare la furia di qualcosa che si pensava solo parte delle leggende.

L’amante di Lady Chatterley

Il giorno seguente, il 2 dicembre, è il momento del film tratto dal romanzo di David Herbert Lawrence, uno dei più celebri di tutto il ‘900. La storia è incentrata sulla moglie di un lord inglese rimasto paralizzato durante la Grande Guerra, la quale troverà rifugio tra le braccia di Oliver Mellors, il guardiacaccia della loro tenuta nobiliare, anche lui sposato. Un film per cui le aspettative sono piuttosto alte, vista la probabile rilettura in chiave femminista di un classico che è già bandiera dell’emancipazione e della liberazione sessuale femminile.

Glass Onion – Knives Out

Il 23 dicembre fa capolino l’attesissimo sequel di Cena con delitto – Knives Out, il film diretto da Rian Johnson nel 2018 che vedeva Daniel Craig nei panni del geniale investigatore Benoit Blanc. In questa nuova pellicola il personaggio di Craig deve recarsi in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di stravaganti sospettati. Come in ogni giallo che si rispetti, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni: così, quando ci scappa il morto, tutti sono sospettati.

Matilda The Musical

Il giorno di Natale, il gigante dello streaming introduce nel catalogo un film di genere musicale fantasy che porta sullo schermo il romanzo Matilde di Roald Dahl, al quale si ispira anche il film del 1996, Matilda 6 Mitica. La pellicola narra la storia di una bambina straordinaria con una mente arguta e una fantasia vivace che si ribella per cambiare il corso del suo destino con risultati miracolosi. Matilda The Musical vede nel cast, nei panni della signorina Trinciabue, l’attrice britannica Emma Thompson.

White Noise

A chiudere l’anno, il 30 dicembre, c’è White Noise, il nuovo film Netflix di Noah Baumbach dopo Marriage Story. Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto. La pellicola si avvale delle performance di Adam Driver e Greta Gerwig.

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato i migliori film Netflix di novembre 2022?