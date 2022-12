Netflix: tutte le novità tra il 19 e il 25 dicembre 2022

Netflix aggiungerà contenuti di alta qualità nella settimana di Natale, quella tra il 19 e il 25 dicembre. Dei veri e propri regali da scartare sotto l’albero!

Tra questi l’atteso Glass Onion – Knives Out, film del 2022 scritto e diretto da Rian Johnson. La pellicola è il sequel del film del 2019 Cena con delitto – Knives Out. Un giallo in perfetto stile Agatha Christie, in cui Daniel Craig torna a vestire i panni dell’investigatore Benoit Blanc. Stavolta la vicenda è ambientata su un’isola greca di proprietà del miliardario Miles Bron: il padrone di casa invita i suoi amici per trascorrere del tempo insieme, ma quando uno di loro muore il caso viene affidato al famoso detective.

Un altro fantastico regalo di Natale da parte del gigante dello streaming è Matilda The Musical di Roald Dahl, incentrato su una bambina straordinaria con una vivace immaginazione che si ribella per cambiare il corso del proprio destino con risultati miracolosi. Molti ricorderanno la rivisitazione del 1996 dell’opera di Roald Dahl, Matilda 6 mitica. Prodotto e interpretato da Danny DeVito, il film fu lodato dalla critica ma si rivelò un flop d’incassi per poi essere rivalutato negli anni successivi. La versione di Netflix ha avuto una lunga gestazione, speriamo non deluda le aspettative degli spettatori.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, questa settimana debutta Alice in Borderland 2, che trasporta gli abbonati nel crudele mondo ideato da Haro Aso (autore del manga da cui lo show è tratto). Nei nuovi episodi, i protagonisti si troveranno ad affrontare nuovi pericolosi giochi di sopravvivenza, che metteranno a dura prova le loro capacità fisiche e intellettive.

Infine, debutta la serie The Witcher: Blood Origin, spin-off dell’acclamato show sullo Strigo che racconta le vicende più di mille anni prima l’esistenza dei witcher. Per essere più precisi, la storia si incentra su sette reietti del mondo degli elfi che si uniscono in una ricerca contro un potere inarrestabile.

Netflix: film e serie TV tra il 19 e il 25 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 – 20 dicembre

Glass Onion – Knives Out – 23 dicembre

Matilda The Musical di Roald Dahl – 25 dicembre

Serie TV originali

Emily in Paris (stagione 3) – 21 dicembre

Alice in Borderland (stagione 2) – 22 dicembre

The Witcher: Blood Origin (stagione 1) – 25 dicembre

Il bandito del futuro (stagione 1) – 25 dicembre

A proposito del servizio streaming, ecco le migliori serie TV di dicembre 2022 di Netflix.