Netflix rivoluziona l'homepage: più spazio a trailer e descrizioni

Netflix sta testando un importante revamping della homepage sulla sua app TV. Il nuovo stile sostituisce le icone statiche contenenti i contenuti con dei riquadri che si ingrandiscono non appena ci si passa loro sopra. Il nuovo design rende le informazioni che Netflix ritiene più importanti ben più visibili, il tutto per rendere la scelta di cosa guardare più veloce e immediata. Senza muoversi troppo tra i contenuti.

E’ un bel cambiamento rispetto alla vecchia homepage. Quando il cursore si ferma per un secondo su un contenuto, Netflix inizierà a riprodurre una breve anteprima direttamente all’interno del riquadro. Sotto la scheda vengono mandate a schermo tutte le informazioni sul titolo, inclusa la sinossi, l’anno di uscita, il numero di episodi e il genere.

Secondo Pat Flemming di Netflix, il cambiamento è stato introdotto in quanto l’utente doveva cercare le informazioni sparse per lo schermo (Flemming ha usato le parole gymnastics with their eyes). Ma non è il solo cambiamento importante. L’aggiornamento elimina il menu che appare sul lato sinistro e lo sostituisce con ricerca, home, serie TV, film e Il mio Netflix in alto. Tutto in una schermata quindi. Chi sta paventando il dover scorrere fino in cima per arrivare a questo menù può dormire sonni tranquilli: Flemming stesso ci tiene a sottolineare che basta premere il tasto indietro sul telecomando per arrivarci.

Quando vedremo questo update su tutte le smart tv e le app? Attualmente Netflix sta testando la nuova homepage con un piccolo gruppo di abbonati. Flemmimg dice che:

“Se andrà bene, se i giudizi di chi lo sta provando saranno positivi, cosa di cui siamo entusiasti e speranzosi, allora ci piacerebbe condividerlo con la maggior parte della base di utenti nei prossimi mesi e trimestri.”