Netflix, 5 serie TV dark fantasy da non perdere

Netflix investe sempre tanto nei suoi contenuti originali e, quando si parla di serie TV dark fantasy, gli effetti speciali e il lavoro di post produzione sono sempre ammirevoli. E ce ne sono davvero tante che meritano di essere viste!

Ma quali sono le migliori? Quali sono le serie Netflix dark fantasy da non perdere? Ne abbiamo raccolte 5 in questo articolo per facilitarvi la selezione.

Le migliori serie TV dark fantasy di Netflix

Tra creature spaventose e paesaggi onirici, ecco dove ci portano le migliori produzioni serie dark fantasy del gigante dello streaming.

Tenebre e ossa

Da poco uscita la seconda stagione, Tenebre e ossa è tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo. La storia è ambientata in un mondo che mescola l’epoca degli zar in Russia al fantasy oscuro, raccontando la storia di Alina, giovane guerriera che scopre possedere un potere straordinario, in grado di dissipare le tenebre e riunificare il Paese. Dopo essersi ritrovata a salvare la vita del suo migliore amico proprio grazie alla sua abilità, la protagonista deve affrontare una nuova vita circondata da mostri, poteri magici e oscurità.

The Witcher

Con due stagioni disponibili e una terza in arrivo, la serie dedicata a Geralt di Rivia ha riscosso un gran successo tra gli abbonati al servizio di streaming. In un mondo fantasy dove la magia regna sovrana, i witcher sono cacciatori di mostri che si fanno pagare per eliminare la loro minaccia. L’ultimo di questa gilda è il protagonista Geralt, il cui destino si lega indissolubilmente a quello della giovane Ciri. Tra paesaggi mozzafiato, musiche bellissime ed effetti speciali da urlo, The Witcher è la serie da vedere se siete amanti del fantasy puro.

The Sandman

The Sandman trasporta lo spettatore nel mondo dei sogni, nel vero senso della parola. La serie prende le mosse quando un mago tenta di catturare Morte per ottenere l’immortalità, ma per sbaglio finisce per rapire suo fratello minore, Sogno. Preoccupato che la creatura possa fargli del male, il mago imprigiona Sogno per anni, fin quando lui non riesce a scappare. Dovrà quindi viaggiare attraverso mondi e realtà diverse per risolvere il caos generato dalla sua prigionia.

Locke & Key

Tratta dall’omonimo fumetto di Joe Hill, la serie, che mescola il genere horror (molto soft) e fantasy, racconta la storia dei fratelli Tyler, Kinsey e Bode Locke, che, perso il padre, decidono di trasferirsi insieme con la madre Nina a Keyhouse, la storica villa di famiglia. Lì, scopriranno alcune chiavi magiche in grado di conferire un superpotere a chiunque le impugni. I tre fratelli dovranno quindi tenerle al sicuro da un malvagio demone che le sta cercando.

Lockwood & Co.

In un’Inghilterra infestata dai fantasmi, tre adolescenti danno la caccia agli spettri attraverso la propria agenzia e non si tirano indietro quando un loro caso li porta a smascherare un complotto diabolico. Uniti dall’amicizia e dall’amore per ciò che fanno, i protagonisti si ritrovano a vivere incarichi pericolosi ma entusiasmanti, tra case stregate e cimiteri.

E voi, avete visto qualcuna di queste serie?