Netflix, 5 serie TV giapponesi da non perdere

Netflix ha iniziato da qualche tempo a sfornare serie TV giapponesi piuttosto interessanti, oltre ad anime di successo. Il Giappone, d’altronde, è una meta ambita da molti, e le sue tradizioni affascinano da sempre milioni di persone in tutto il mondo.

Ma quali sono le migliori serie TV giapponesi disponibili su Netflix? Ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire!

Le migliori serie TV giapponesi di Netflix

Da uno spietato survival game a uno show che celebra il primo amore, ecco i migliori drama giapponesi disponibili sul noto servizio streaming.

Alice in Borderland

Tratta dal manga di Haro Aso, questa serie TV porta lo spettatore in una Tokyo distopica, governata da un gioco che impone a tutti i presenti di sottoporsi a una serie di sfide mortali. Soltanto chi riesce a completarle, infatti, sopravvive. In questo spaventoso panorama è protagonista un giovane di nome Arisu, che, insieme ai suoi amici, tenta di completare tutte sfide con la speranza di tornare nel mondo precedente. Una rivisitazione drammatica, thriller e distopica del classico Alice nel paese delle meraviglie, che potrebbe tenere con il fiato sospeso tutti gli appassionati di serie nipponiche.

Makanai

Tra aspiranti geishe e cucina tradizionale, questa serie è pronta a regalarvi emozioni uniche. La trama ruota attorno a due inseparabili amiche, Kyo e Sumire, che hanno il desiderio (e l’ambizione) di diventare geishe; ma, mentre Sumire sembra avere le giuste doti e la raffinatezza proprie di una geisha, Kyo non riesce a mettersi in mostra e rischia di essere mandata via dalla okiya. Scoprirà però di avere una qualità unica, che le permetterà di rimanere: una cucina genuina e tradizionale, che conquisterà le abitanti. La serie è opera di Hirokazu Kore’eda, famoso in tutto il mondo grazie al suo film Un affare di famiglia.

Gudetama: Un nuovo viaggio

Una bizzarra serie a tecnica mista dedicata alla mascotte Sanrio. Gudatama: Un nuovo viaggio è un road movie letargico ed empatetico sulla ricerca dei propri genitori, dedicato agli amanti del dolce far niente! La serie ha conquistato i cuori degli amanti delle serie nipponiche più singolari, non solo in virtù del suo umorismo ma anche per la realizzazione tecnica, che mescola fondali reali, attori in live action e i due protagonisti in CGI: un uovo (molto apatico) e un pulcino.

First Love

Una serie per i più romantici, quella tratta dalle canzoni della celebre artista pop giapponese Hikaru Utada. First Love è la storia di un amore mai spento, quello nato negli anni ’90 tra due giovani liceali che si allontanano quando la vita li porta su strade diverse. A distanza di tanto tempo il sentimento che nutrivano è ancora vivo, ma lui sta per fidanzarsi e lei è divorziata e ha un figlio alle prese con il primo amore.

Good Morning Call

Una serie con una trama banale e prevedibile, ma talmente piacevole che non può essere non consigliata. Protagonisti della storia sono due adolescenti: Nao Yoshikawa e Hisashi Uheara, i quali per una serie di vicissitudini si ritrovano a convivere nello stesso appartamento. La storia si sviluppa secondo le classiche dinamiche del genere shōjo. La protagonista femminile è ovviamente più svampita che mai e finisce costantemente per mettersi nei guai, dai quali viene tirata fuori dal protagonista maschile, sempre bello e ambitissimo. Tra i due, nemmeno a dirlo, scoccherà la scintilla… ma riusciranno a stare insieme?

Avete visto qualcuna di queste serie? Quali sono i vostri drama giapponesi preferiti?